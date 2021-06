Avant la WTCR Race of Portugal de ce week-end, le responsable WTCR de chez Goodyear Sebastian Trinks fait un point sur le challenge proposé par le Circuito do Estoril.

“Estoril a été re-surfacé il y a deux ou trois ans, donc la surface est assez lisse, moins abrasive. Avant c’était très rugueux et abrasif, mais maintenant qu’ils l’ont refait, c’est beaucoup plus ‘facile’ pour l’usure, donc il y a moins d’usure. C’est un circuit assez technique et les pilotes devront connaître la ligne de course parfaite car il y a des virages longs et des virages techniques."



"En raison de ces longs virages, la charge est élevée, en particulier sur le pneu avant gauche, car vous roulez longtemps sur le pneu avant gauche chargé. Vous devez faire attention au pneu avant gauche. La température ambiante prévue est comprise entre 25 et 28 degrés centigrades, ce qui signifie que nous aurons des températures de piste allant jusqu’à 40 degrés, en fonction de la couverture nuageuse."



"En général, c’est un tarmac assez sombre, ce qui signifie qu’il absorbe beaucoup d’énergie du soleil et qu’il va devenir très chaud. Les pilotes et les ingénieurs devront tenir compte de la pression des pneus pour s’assurer qu’ils ne dépassent pas trop l’objectif. Mais, en général, nous avons un pneu robuste qui peut faire face à des températures de piste élevées. Je ferai le tour de la piste pour inspecter les bordures le premier jour de l’événement afin de voir comment elles ont évolué car elles peuvent être endommagées par d’autres utilisations et je ferai part de mes conclusions aux équipes.”



Tous les pilotes utilisent le pneu unique Goodyear Eagle F1 SuperSport. Pour le WTCR Race of Portugal, chaque pilote dispose de 12 pneus slick pour temps sec et peut en reporter 10 des épreuves précédentes. En outre, 16 pneus pour temps de pluie sont disponibles.

