L'ouverture du WTCR – FIA World Touring Car Cup est pour quelques jours seulement avec le retour d'une course en ville pour la première fois depuis novembre 2019. Le responsable de Goodyear pour le WTCR Sebastian Trinks explique ce à quoi il faut s'attendre sur le circuit de Pau-Ville.

Il s'agira de la première course en ville du WTCR - FIA World Touring Car Cup depuis que Goodyear est devenu le fournisseur officiel de pneumatiques en 2020. Quels défis supplémentaires les circuits de rue imposent-ils ?

"Ils ne sont pas seulement plus difficiles pour nous, mais aussi pour les pilotes, les équipes et aussi les ingénieurs pour régler les voitures afin qu'elles fonctionnent parfaitement. Il faut toujours garder à l'esprit qu'avec les circuits en ville, la nuit ou la veille de la première course, ce sont des routes publiques ouvertes, donc toutes les voitures normales, les scooters, tous ces véhicules roulent là, donc en général la surface est sale et peut aussi être un peu glissante. Les autorités préparent très bien le circuit en le nettoyant à la fin de chaque journée et avant le départ de la journée suivante, mais cela reste un défi. Comme d'habitude, nous travaillons en étroite collaboration avec les ingénieurs des équipes pour aider à la mise au point des voitures afin d'extraire la performance parfaite des pneus dans toutes les différentes conditions que nous pourrions rencontrer."



Bien que la piste soit nettoyée chaque jour, les pistes en ville présentent par nature plus de dangers qu'un circuit permanent. Comment vous préparez-vous à cela ?

"Cela dépend d'un circuit en ville à l'autre, mais il est certain que les bordures sont plus hautes que sur les autres circuits de course (Formule 1), par exemple. Les pilotes devront faire attention à cela et, bien qu'il ne soit pas facile de faire des tours de piste sur les circuits en ville, tous les pilotes et ingénieurs effectueront une inspection de la piste avant l'événement, comme nous le ferons également, afin de détecter tout risque potentiel qui pourrait causer des problèmes aux pneus. Mais comme tout le monde le sait, c'est un circuit historique et tout le monde sera prêt pour deux bonnes courses et pour montrer une bonne performance aux fans sur le circuit et à la télévision."



Y a-t-il des changements au niveau des pneus pour cette année ?

"Nous aimons la cohérence, en termes de spécification des pneus secs et humides, c'est donc la même chose que l'année dernière, il n'y a donc aucun changement à attendre pour les pilotes. C'est également une bonne chose pour les équipes car elles ont une bonne base de travail et cela n'augmente pas les budgets, ce qui est important. Ils ont une bonne connaissance de nos pneus depuis les deux années précédentes et maintenant ils peuvent expérimenter nos pneus pour la première fois sur un circuit en ville, qui est aussi la première fois pour nous avec ces pneus sur un circuit urbain."



Les quantités de pneus ont-elles été ajustées ?

"C'est la même répartition que l'année dernière, ce qui apporte aussi de la cohérence. Pour la première épreuve, tous les pilotes disposent de 16 pneus pluie et de 16 nouveaux pneus slick. À partir de la deuxième épreuve, la quantité de pneus mouillés est la même, mais ils peuvent reporter 10 pneus de l'épreuve précédente et chaque pilote reçoit ensuite 12 pneus neufs pour chaque épreuve. Et l'allocation des pneus ne change pas si c'est un circuit en ville ou un circuit permanent."



Le règlement sportif a été modifié : la course 1 dure désormais 30 minutes + 1 tour. Quelle différence cela fera-t-il ?

"Sur la fin, nous devons surveiller cela parce que nous avons certains circuits qui sont très exigeants pour les pneus, notamment MotorLand Aragón en juin s'il fait vraiment, vraiment chaud. Si vous avez une course qui fait deux ou trois tours de plus, en termes d'usure, c'est bien pour nous, mais les pilotes et les ingénieurs devront garder cela à l'esprit en termes de réglages. Mais ce ne sera pas un problème car nous travaillons en étroite collaboration avec les équipes pour extraire la meilleure performance du début à la fin de chaque course."



Combien d'ingénieurs et de monteurs de pneus Goodyear seront sur place à Pau ?

"Pour tous les événements WTCR, nous avons six monteurs sur place et trois ingénieurs de support de piste qui parlent aux ingénieurs de l'équipe et aux pilotes, prennent la température de la piste, la pression des pneus, la température des pneus et collectent toutes les données."



Tous les pilotes du WTCR - FIA World Touring Car Cup utilisent le pneu unique Goodyear Eagle F1 SuperSport. Pour la course WTCR Clean Fuels For All Race of France, chaque pilote dispose de 16 pneus slick pour temps sec, tandis que 16 pneus pour temps humide sont également disponibles.

Ad

WTCR Pourquoi le #1 a failli remplacer le #68 en WTCR pour Yann Ehrlacher IL Y A UNE HEURE

WTCR Présentation : les stars du WTCR prêts à débarquer en ville pour l’ouverture de la saison 02/05/2022 À 21:05