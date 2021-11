Ce week-end, c'est l'heure de la finale de la saison de WTCR - FIA World Touring Car Cup avec la WTCR VTB Race of Russia. Avant que la série ne fasse sa première apparition sur l'autodrome de Sochi, Sebastian Trinks, responsable du programme WTCR chez Goodyear, nous explique ce à quoi il faut s'attendre.

"Malheureusement, c'est déjà le dernier événement de cette saison, mais ce sera un bel événement, et nous aurons également quelques wildcards présents, ce qui est également bon pour le spectacle."



"De manière générale, c'est un circuit de Formule 1 avec des normes élevées et des installations de très haut niveau. Il y a des virages rapides mais aussi des virages à 90 degrés où il faut un bon freinage et une bonne traction, ça va donc être deux courses intéressantes."



"Peu de pilotes ont roulé là avant, beaucoup d'entre eux ont donc appris la piste sur simulateur. J'ai visité Sotchi en 2016 quand c'était encore assez nouveau avec un nouvel asphalte et je m'attends à ce que l'adhérence soit très bonne."



"Les prévisions météorologiques suggèrent des températures moyennes d'environ 15 degrés mais il y a une possibilité de pluie. Nous sommes impatients de terminer la saison en beauté."



Tous les pilotes utilisent le pneu Goodyear Eagle F1 SuperSport à spécification unique. Pour la WTCR VTB Race of Russia, chaque pilote dispose de 12 pneus slick pour temps sec et peut en reporter 10 des événements précédents. En outre, 16 pneus pour temps de pluie sont disponibles.

