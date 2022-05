Le circuit le plus difficile du monde accueille les meilleurs pilotes de supertourisme du monde, alors que la légendaire Nürburgring Nordschleife accueillera la WTCR Race of Germany di 26 au 28 mai. Sebastian Trinks, le directeur du WTCR pour Goodyear, fournisseur officiel de pneumatiques pour le WTCR - FIA World Touring Car Cup, explique les enjeux du week-end.

"La Nordschleife est un circuit exceptionnel qui présente de nombreux défis différents. Le premier défi est celui des conditions météorologiques en raison de la longueur du circuit. Vous pouvez avoir des conditions météorologiques différentes au cours d'un même tour, avec du soleil sur la ligne droite de départ et d'arrivée, mais une pluie très forte sur la partie arrière et parfois même de la neige ! Nous ne nous attendons pas à ce qu'il y ait de la neige en juin, mais il peut arriver que le temps soit très humide à certains endroits et très sec à d'autres.



"Le deuxième défi est la charge et la demande sur les pneus parce que c'est un circuit très exigeant pour les pneus avec beaucoup de bordures que vous devez éviter. Il y a beaucoup de changements de goudron, donc vous avez beaucoup de niveaux d'adhérence différents sur un tour. Il y a des surfaces anciennes avec beaucoup de marques de fans, ce qui peut affecter l'adhérence. Mais il y a aussi de nouvelles surfaces qui offrent de bons niveaux d'adhérence par rapport à certains virages.



"Un autre défi est également l'expérience des pilotes. Parfois, vous avez des pilotes qui n'ont pas beaucoup d'expérience sur la Nordschleife et c'est très long avec beaucoup de combinaisons de virages, la longue ligne droite et les virages à vitesse lente que vous devez connaître. Pour la première course, qui a lieu tôt le samedi matin, vous devez être préparé à un niveau d'adhérence plus faible, surtout au début, parce que le circuit traverse une forêt où il y a des zones humides que vous ne pouvez pas voir lorsque vous abordez un virage par exemple. Nous allons travailler très étroitement avec les équipes pour optimiser les performances des pneus, en tirer le maximum et garder un œil sur les recommandations que nous avons pour ce circuit."



Tous les pilotes du WTCR - FIA World Touring Car Cup utilisent le pneu unique Goodyear Eagle F1 SuperSport. Pour la WTCR Race of Germany, un maximum de 22 pneus pour temps sec peut être utilisé, dont 12 sont neufs et 10 sont reportés de l'épreuve précédente. Seize pneus pour conditions humides sont également disponibles. Six monteurs de pneus seront présents au Nürburgring ainsi que trois ingénieurs de piste qui discuteront avec les ingénieurs des équipes et les pilotes, prendront la température de la piste, la pression des pneus, la température des pneus et collecteront les données.

Ad

WTCR Plongez-vous dans l’envers du décor avec l’équipe WTCR Comtoyou en direct lors des EL1 et EL2 IL Y A UNE HEURE

WTCR Ehrlacher vise les gros points sur la Nordschleife IL Y A 10 HEURES