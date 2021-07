En vue de la WTCR Race of Spain sur le MotorLand Aragon ce week-end, Sebastian Trinks, le directeur de la compétition en WTCR - FIA World Touring Car Cup pour Goodyear, fournisseur officiel de pneus pour la série, parle du challenge imposé par le tracé espagnol.

"La météo prévoit entre 35 et 36 degrés, ce qui signifie que la température de la piste pourra atteindre 50 degrés. La piste sera ouverte du matin jusqu'à la fin de l'après-midi, nous aurons donc des conditions fraîches le matin et très chaudes l'après-midi, ce qui constituera un autre défi sur une piste dont le tracé n'est pas facile. Les pilotes doivent être concentrés tout le temps parce qu'ils ont différentes trajectoires qu'ils peuvent utiliser et gagner du temps au tour."



"Le circuit est très long, 5,345 kilomètres, avec une surface très rugueuse, l'usure sera donc plus importante par rapport à la dernière course à Estoril. Il y a quelques longs virages à gauche où vous avez beaucoup de charge sur les pneus, surtout les pneus avant-droit, ce sont les pneus les plus sollicités pour ces voitures sur ce circuit. Et puis vous avez les bordures "banane". Si vous les heurtez, vous avez des problèmes avec la jante, ce que nous avons déjà vu l'année dernière assez souvent. Les pilotes doivent éviter de heurter ces bordures. S'il fait chaud, les équipes utiliseront une pression de pneu un peu plus faible que lors de courses où il fait plus frais. Cela signifie qu'ils doivent faire attention aux bordures. Parce que si vous touchez les bordures au début, les deux ou trois premiers tours de course, il va être très intéressant de gérer les pneus et aussi les jantes parce que cela peut avoir un impact assez élevé si vous touchez les bordures au début de la course."



"En général, c'est un circuit assez technique, vous avez le virage en tire-bouchon, qui est assez intéressant pour les pilotes et il y a beaucoup de possibilités de dépassement sur ce circuit. Vous pouvez utiliser l'aspiration sur la ligne droite arrière en revenant dans l'épingle, ça va être un week-end très intéressant."



"Cette surface est déjà assez vieille et n'a pas été refaite depuis un certain nombre d'années. Elle est utilisée pour de nombreux tests d'endurance et de développement car le bon climat permet de l'utiliser toute l'année. Il fait sec 95 % du temps en Aragon et il fait toujours chaud, même en hiver, c'est donc l'occasion idéale de faire des essais. C'est l'un des circuits les plus utilisés en Espagne."



"Nous avons vu à Estoril des problèmes de débris sur la piste. Toutes les pièces extérieures comme les pare-chocs et autres sont en fibre de carbone et si vous heurtez les autres voitures et qu'il y a des pare-chocs cassés sur la piste et des pièces en carbone parmi les débris, cela peut entraîner une crevaison si vous avez une coupure profonde dans le pneu comme nous en avons vu quelques-unes à Estoril."



Tous les pilotes utilisent le pneu Goodyear Eagle F1 SuperSport à spécification unique. Pour la WTCR Race of Spain, chaque pilote dispose de 12 pneus slick pour temps sec et peut en reporter 10 des courses précédentzs. En outre, 16 pneus pour temps de pluie sont disponibles.

