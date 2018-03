Pas de pression, rien à prouver : Björk est paré pour le WTCR

Thed Björk débutera la saison inaugurale du WTCR – FIA World Touring Car Cup présenté par OSCARO en insistant sur le fait qu'il n'a aucune pression, et rien à prouver.

Björk, vainqueur du Championnat du monde de Supertourisme FIA WTCC en 2017, fait partie de la longue liste de favoris au titre au volant de sa Hyundai i30 N TCR du Yvan Muller Racing.



Malgré son statut, et le caractère hautement compétitif et ouvert de la série, le Suédois reste calme en vue de la Course du Maroc WTCR AFRIQUIA, qui ouvrira la saison les 7 et 8 avril.



"Je [ne suis pas sous pression, je suis] seulement heureux d'être le Champion du monde en titre", a-t-il indiqué. "Personne ne peux me reprendre cela cette année."



"De mon côté, je n'ai pas le sentiment d'avoir quelque chose à prouver. J'aime vraiment ce que je fais. Piloter dans cette série va être très relevé et l'an passé [en WTCC], c'était également très relevé. Je ne dirai pas que je dois agir de manière particulière. Ce que je dois faire est d'apprendre la nouvelle voiture et les nouvelles règles, et je suis très ouvert à l'idée d'apprendre à nouveau. Je le ferai avec mes yeux grands ouverts, et je suis vraiment excité d'apprendre quelque chose de nouveau."