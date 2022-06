Mikel Aazcona pense qu’il a encore beaucoup à tirer de ses manches à domicile de la WTCR – FIA World Touring Car Cup, aujourd’hui au MotorLand Aragón.

L’Espagnol, qui a fêté ses 26 ans hier, a manqué pour la seconde fois consécutive une place en Q3 permettant de viser la pole position avec son Elantra N TCR de la BRC Hyundai N Squadra Corse.



Cependant, s’étant qualifié en huitième position, l’actuel Goodyear #FollowTheLeader (leader du championnat) doit prendre le départ de la Course 2 en troisième position sur la grille, une place derrière son coéquipier Norbert Michelisz.



S’exprimant après les trois phases de qualification, samedi après-midi, Azcona a déclaré :“Je suis très content de ma qualification. La voiture a été fantastique, j’étais à la limite avec un très bon feeling. Mais à la fin, nous avons manqué de vitesse dans le dernier secteur et nous avons fait le maximum que nous pouvions. Au final, le top 10 de la grille inversée est une bonne chose, nous partirons P3 et c’est une très bonne nouvelle avec Norbi en deuxième position. C’est un feeling génial d’être ici en Espagne avec le public.”

