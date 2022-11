Alors que le WTCR Trophy est déjà assuré à Rob Huff, le focus se portera sur la bataille pour le titre en WTCR - FIA World Touring Car Cup pour pilotes et écuries au Moyen Orient ce mois-ci.

Un maximum de 130 points sera en jeu dans la course au titre des pilotes lors des week-ends de Bahreïn et d'Arabie Saoudite, ce qui signifie que la course pour succéder à Yann Ehrlacher en tant que roi du WTCR est largement ouverte.



Mikel Azconaest le Goodyear #FollowTheLeader avec une avance de 35 points surNéstor Girolami, tandis que six autres pilotes restent en lice pour la couronne, dont l'ancien roi du WTCRNorbert Michelisz, huitième. CliquezICIpour voir le classement provisoire avec quatre courses restantes.



L'équipe BRC Hyundai N Squadra Corse est en tête du classement des équipes, avec 57 points d'avance sur ALL-INKL.COM Münnich Motorsport et 113 sur Comtoyou Team Audi Sport.



La WTCR Race of Bahrain aura lieu du 10 au 12 novembre et la WTCR Race of Saudi Arabia suivra du 25 au 27 novembre.

