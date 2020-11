Les deux hommes se sont rendus à Oschersleben pour la clôture de la série ADAC TCR Allemagne et pourraient jouer un rôle clé dans l'issue du titre de la série nationale.



Engstler soutiendra le pilote Hyundai Antti Burri, actuellement deuxième du championnat pour le Hyundai Team Engstler, tandis que Monteiro espère aider son collègue Dominik Fugel, pilote de la Honda Civic Type R TCR, à remporter la mise. Fugel est troisième au classement, avec 18 points de retard sur Harald Proczyk.



"Les deux victoires que j'ai remportées aux 24h du Nürburgring ces deux dernières années, je les ai gagnées avec Dominik Fugel", explique Monteiro. "C'est toujours un plaisir de faire équipe avec lui, c'est un pilote que j'admire. Je pense que nous formons un bon équipage et ce sera un plaisir de nous battre sur la piste pour l'aider, lui et l'équipe, à atteindre leurs objectifs."



"Débuter à l'ADAC TCR Allemagne avec Dominik et Marcel Fugel dans une équipe officielle est une grande opportunité. Je suis sûr que ce sera un week-end très excitant. Je suis la série depuis longtemps, les deux frères Fugel m'en ont beaucoup parlé et je suis impatient de faire mes débuts à Oschersleben. Et bien sûr, j'espère que Dominik remportera le titre. Je croise les doigts pour lui".



Mikel Azcona et Tom Coronel sont également très occupés ce week-end lors de la finale de la saison du TCR Europe à Jarama, en Espagne.