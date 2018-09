Pas de réussite pour le pilote chinois Ma pour ses débuts en WTCR

Ma Qing Hua a expliqué comment un contact avec un pilote rival a ruiné ses chances de bon résultat pour ses débuts en WTCR OSCARO.

Le résident de Shanghai (au centre sur la photo) a terminé 19e dans la première des trois courses sur le Ningbo International Speedpark, où Ma courait pour la première fois.



Ma, qui faisait également ses débuts dans la Honda Civic Type R TCR du Boutsen Ginion Racing, a déclaré: «C’est ma première course ici, alors je travaille très fort pour trouver le bon set-up sur la voiture. Nous avions l'intention d'aborder la course 1 comme une grosse séance de préparation pour moi. En tout cas, j'ai pris un bon départ et je pense avoir pris une position au deuxième tour. J'ai continué, mais après le secteur 1, j'ai reçu plusieurs coups à l'arrière, dont un très mauvais, et j'ai alors perdu complètement la voiture , et je suis revenu avec une voiture endommagée et j'ai essayé de terminer la course.



«Je comprends que je ne me bats pas pour le championnat et que les autres pilotes essaient d’obtenir autant de positions qu’ils le peuvent, mais ils devraient le faire de manière professionnelle. Demain est donc un autre jour et j'espère que nous pourrons faire un meilleur travail pour avoir une meilleure course. »

