Pas le temps de s’arrêter : Engstler se confie sur WTCR Fast Talk présenté par Goodyear

Luca Engstler, qui n'a encore que 20 ans et qui a déjà remporté plusieurs titres dans le domaine des courses de voitures de tourisme, est l'un des nombreux nouveaux venus dans le WTCR pour 2020.

Candidat au titre de meilleur Rookie, Engstler défendra les couleurs de Hyundai en WTCR - FIA World Touring Car Cup pour l'équipe de son père Franz, qui s'est imposé par le passé en Championnat du monde des voitures de tourisme de la FIA.



Mais en plus d'être l'exemple qu'a suivi son fils sur le chemin des circuits, Engstler Sr est aussi celui qui l'a maintenu sur la voie de la course automobile, alors que le jeune Engstler envisageait une vie loin du sport pour lequel il était effectivement destiné.



Après une deuxième saison compliqué en Formule 4 ADAC en 2016, Engstler Jr ne voyait pas d'issue. Sa décision, comme il le dit à Martin Haven dans la première partie de ce podcast WTCR Fast Talk présenté par Goodyear, était alors d'arrêter la compétition.



"Je n'ai jamais raconté cette histoire mais, après ces deux saisons en Formule 4, je voulais en fait arrêter parce que ces deux années ont été vraiment frustrantes pour moi", dit l'ancien pilote junior de Hyundai. "J'étais à l'école, je travaillais dur et je me préparais autant que je pouvais [pour la course] mais nous n'avions pas la bonne capacité ni le bon budget et [nous] étions toujours en queue de peloton."



"Après la dernière course, nous sommes rentrés à la maison, mon ingénieur, mon père et moi dans le camping-car. Je leur ai dit que cela n'avait aucun sens [de continuer]. Vous essayez de gérer tout ce que vous pouvez. Mais à la fin du week-end, vous n'avez jamais la chance de vous mesurer aux grandes équipes."



"J'ai demandé quel est le plan, que pouvons-nous faire ? Mon père m'a répondu : "Il y a des tests mercredi dans la voiture du TCR. Allons essayer et si nous pensons que c'est la bonne façon de faire, alors nous jetons tout dedans et nous essayons".



Engstler a "tout jeté" à ce test de Hockenheim et le reste, comme on le dit souvent, appartient à l'histoire. "Ce test était vraiment bon, j'étais très rapide", se souvient-il. J'ai dit : "oublions ces deux années, concentrons-nous et repartons de zéro". J'ai eu beaucoup de chance à cette époque de passer ce test. Depuis lors, l'accent est mis uniquement sur les voitures de tourisme".



Le fait de se concentrer uniquement sur cette discipline a ainsi permis à Engstler de remporter le titre Rookie de l'année en TCR Allemagne en 2017 et de terminer à la deuxième place du classement général la saison suivante. Il a également remporté les titres de TCR Asie, TCR Moyen-Orient et TCR Malaisie (deux fois). Il a été vainqueur de course en TCR Europe et a marqué des points en WTCR en remplaçant Augusto Farfus à Macao en novembre dernier. Ces performances combinées lui ont valu de gagner une campagne complète en WTCR sur une Hyundai i30 N TCR en 2020.



Le podcast WTCR Fast Talk présenté par Goodyear, le fournisseur officiel de pneus de la WTCR, et dédié à Luca Engstle , est animé par Martin Haven et disponible en deux parties sur FIAWTCR.com et sur d'autres supports. La première partie sera en ligne à 12h00 CET aujourd'hui (8 juillet). La deuxième partie suivra à 12h00 CET le 10 juillet. Cliquezicipour écouter ou suivez ce lien :https://www.fiawtcr.com/wtcr-fast-talk

