Passé en Formule E, Ma “adorerait” rester en WTCR

Ma Qinghua souhaite partager son temps entre la Formule E, où il vient de faire son retour, et sa campagne en WTCR – FIA World Touring Car Cup présenté par OSCARO.

Le pilote chinois s'est classé 20e et 19e des deux courses de l'Ad Diriyah E-Prix en Formula E, ce week-end en Arabie saoudite.



Bien que le calendrier WTCR / OSCARO 2020 n'ait pas encore été annoncé, Ma espère pouvoir courir dans les deux championnats.



“Je ne me suis pas demandé lequel était la priorité,” déclare le vainqueur de la WTCR Race Slovakia. “Bien sûr, j'adorerais rester en WTCR – j'ai signé en Formula E mais cela ne signifie pas que je ferme la porte au WTCR, je reste très ouvert. Je prends vraiment du plaisir à courir en WTCR. J'aime ce haut niveau de compétition entre les équipes et les pilotes. En même temps, la Formula E est une autre sorte de sport automobile, très différente de celle-ci ; c'est très difficile de courir dans ces catégories différentes en même temps. Mais ce sont de grands championnats FIA et c'est pour moi un honneur de courir dans ces deux championnats ; je suis vraiment content dans cette situation.”



Malgré son désir de s'aventurer sur un double programme, Ma reconnaît que son talent va être mis à l'épreuve.



“C'est un grand challenge, c'est une technique complètement différente et il faut savoir séparer l'un de l'autre mentalement. Mais en même temps, il faut apprendre quelque chose pour adapter le pilotage à chaque discipline. On apprend tout en essayant de protéger son style de pilotage d'origine. Pour ma carrière, j'aimerais que cela reste ainsi et j'essaierai de me battre autant que possible. J'aimerais refaire la saison complète [en WTCR].”



L'aventure de Ma en WTCR / OSCARO au volant d'une Alfa Romeo Giulietta Veloce TCR du Team Mulsanne va continuer avec la super-finale, la WTCR Race of Malaysia, du 12 au 15 décembre. Sa prochaine course en Formula E sera le Santiago E-Prix, le 18 janvier 2020.

The post Passé en Formule E, Ma “adorerait” rester en WTCR appeared first on FIA WTCR | World Touring Car Cup presented by OSCARO.