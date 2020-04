Patron en WTCR, Christian Dahl reste positif pendant le confinement

Christian Dahl, PDG et fondateur de Cyan Racing, garde le positif sous pendant la pandémie de coronavirus.

La structure dirigée par Dahl alignera quatre Lynk & Co 03 TCR en WTCR - FIA World Touring Car Cup, deux sous la bannière Cyan Racing Lynk & Co et deux sous les couleurs du Cyan Performance Lynk & Co.



"Nous suivons de près la situation actuelle et prenons toutes les précautions nécessaires pour assurer la sécurité de tous les participants au projet", explique ce dernier. "Bien entendu, nous soutenons pleinement toutes les organisations impliquées dans le report du début de la saison. Nous profiterons de cette période d'absence de course pour continuer à nous préparer à l'éventualité où les conditions seraient réunies pour une nouvelle course".



Malgré ces temps difficiles, Dahl se réjouit de la confirmation que Yann Ehrlacher et Yvan Muller représenteront Cyan Racing Lynk & Co dans le WTCR en 2020.



"Alors que nous traversons une période incertaine avec la pandémie de coronavirus, ce qui est certain, c'est que nous avons l'un des meilleurs duos de pilotes dans le monde des courses de voitures de tourisme avec Yvan et Yann. Yvan et Yann ont fortement contribué aux progrès et aux résultats de l'année dernière. Nous sommes impatients de relever avec eux le défi encore plus difficile de la saison 2020 du WTCR".

