Pékin, Bakou, Monaco, Trois-Rivières et enfin Macau, le pilote WTCR, Vervisch, ne peut plus attendre

Frédéric Vervisch a indiqué que courir à Macao dans le cadre de la WTCR – FIA World Touring Car Cup presenté par OSCARO sera un rêve devenu réalité.

Vervisch, qui fait partie du Audi Sport Team Comtoyou en WTCR OSCARO, participera pour la première fois au très exigeant Circuito da Guia du 15 au 18 novembre, et est prêt à relever le défi.



"J'ai 32 ans et j'ai toujours voulu courir là-bas. Ce rêve est enfin devenu réalité", a déclaré le pilote belge. "J'ai déjà couru sur plusieurs circuits urbains: Pekin, Bakou, Monaco, Trois-Rivières et bien sûr avec le FIA WTCR cette saison au Maroc, Vila Real et Wuhan."



Alors que Vervisch sera débutant à Macao, il est plus que conscient de la façon de gérer les circuits en ville.



"Sur n'importe quel circuit urbain, il est plus important d'avoir une expérience préalable que sur une piste permanente, tout simplement parce que vous ne pouvez pas aller tout de suite aux limites", a-t-il déclaré. «Toute erreur signifie que votre week-end pourrait déjà être terminé lors d'une séance d'entraînement. Les circuits en ville ne pardonnent rien. "



“Nous avons tous vu les fameuses manœuvres de dépassement, incidents et anecdotes du passé, comme Laurens Vanthoor se retournant dans sa GT3, d’énormes carambolages, mais aussi le fait que l’utilisation du frein à main dans l’épingle à cheveux Melco peut être une option dans une voiture de tourisme!"



«De manière générale, la course sera une loterie [et] particulièrement exigeante pour nos voitures TCR. Parfois, vous bloquez les freins dans ce type de voiture et vous ne savez pas pourquoi, alors assurez-vous de laisser une petite marge à Macao. Il y a des pilotes sur notre grille qui ont couru et gagné là-bas très souvent, et ils auront certainement un gros avantage. J'espère seulement que la piste avec ses sections à grande vitesse conviendra à notre Audi RS 3 LMS. ”

