Jean-Karl Vernay ne s'élancera pas de la Pole Position DHL pour la Course 3 de la WTCR Race of Spain, après qu'une enquête ait confirmé qu'il avait dépassé les limites de la piste au virage numéro 5 lors de la Q3.

Vernay, qui a 33 ans aujourd'hui, avait signé le meilleur chrono de la Q3 au volant de son Alfa Romeo Giulietta Veloce TCR by Romeo Ferrari alignée par le Team Mulsanne. Mais cette sanction tombée après la séance l'a relégué à la quatrième place de la Q3.



"Un autre pilote est passé dans la partie extérieure et technique il est sorti sur la partie verte de la piste, donc il devrait être aussi pénalisé", fulminait un Vernay frustré. "Au final, j'accepte cette sanction, s'il s'avère effectivement que je suis passé à l'extérieur".



La pénalité de Vernay promeut le pilote Audi Comtoyou, Gilles Magnus, candidat au titre Rookie WTCR, à la pole position provisoire DHL pour la course 3. Thed Björk se hisse lui à la deuxième place.



Malgré sa pénalité, le rythme en qualification de Vernay lui permet d'envisager de marquer des gros points dans les trois courses de dimanche, pour lesquelles il s'élancera de la septième place.