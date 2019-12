Pilote MotoGP, Syahrin fait son premier test en WTCR avant son challenge du week-end

Pilote malaisien de MotoGP, Hafizh Syahrin a fait ses premiers tours de roue dans la Hyundai i30 N TCR qu'il utilisera pour faire ses débuts en WTCR – FIA World Touring Car Cup présenté par OSCARO au Sepang International Circuit ce week-end.

Il était en action lors des essais des wild-cards sous les tout nouveaux projecteurs ce lundi soir, se préparant à participer aux deux événements qui composent les Races of Malaysia ce week-end, à savoir la WTCR Race of Malaysia et les 8 Heures de Sepang, manche du FIM Endurance World Championship.



S'exprimant après son premier run au volant de la voiture du Hyundai Team Engstler, Syahrin a déclaré : “Il y a encore des endroits où je peux progresser et je vais vérifier avec mon chef mécanicien quelles pièces nous perdons en piste, mais c'était incroyable, une bonne expérience pour moi, et nous avons roulé de nuit. Comme nous avons une course de nuit, la Course 3, c'est une bonne opportunité de tester là. En même temps, notre voiture pèse 20 kilos de plus [en accord avec la réglementation des wild-cards], ce n'est pas facile mais j'essaierai de progresser pas à pas.”



Sur le challenge de participer à deux compétitions le même week-end, Syahrin ajoute : “Je suis impatient d'arriver en forme ce week-end pour sauter sur la moto puis sauter dans la voiture tout d'un coup, ce sera compliqué mais j'essaierai de gagner en confiance, de rester calme et de m'assurer que tout soit sous contrôle.”



Photo :Sepang International Circuit

