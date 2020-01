Pilote WTCR, Coronel s’attaque au Dakar

Tom Coronel va mettre à l'épreuve son talent en rallye-raid en s'associant à son frère jumeau Tim pour le Dakar Rally, qui a lieu en Arabie saoudite à partir d'aujourd'hui (dimanche).

Celui qui a marqué des points à de nombreuses reprises en WTCR – FIA World Touring Car Cup est un habitué du Dakar et reprend le volant du buggy baptisé The Beast.



S'exprimant après le shakedown, Coronel a déclaré : “La voiture était très performante dans le sable. Tim prend progressivement confiance et s'est bien mis au niveau. C'était beau à voir. Nous sommes prêts.”



À venir pour les Coronel, l'étape de 319 kilomètres de Jeddah à Al Wajh.



Photo :#iGo2Dakar

