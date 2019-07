Pilotez en WTCR sur RaceRoom dès aujourd’hui

Les voitures des 26 pilotes permanents de la WTCR – FIA World Touring Car Cup presented by OSCARO seront disponibles sur RaceRoom à partir de 16h00 CET, aujourd'hui.

RaceRoom, simulation gratuite de course pour PC, a créé en ligne des versions de toutes les voitures engagées à l'année en WTCR / OSCARO, y compris les Lynk & Co 03 TCR nouvelles venues en 2019, alors que sept circuits inscrits au calendrier de cette année sont aussi proposés – dont la légendaire Nordschleife du Nürburgring et le Circuit International de Sepang, qui accueillera la finale de la saison du 13 au 15 décembre.

Plusieurs pilotes de WTCR / OSCARO ont eu l'opportunité de tester leur voiture virtuelle lors de la WTCR Race of Portugal le week-end dernier, affrontant cinq des plus rapides joueurs en ligne. L'expérimenté pilote de simulation et vainqueur de course en Esports WTCR Moritz Löhner s'est imposé, mais les pilotes de WTCR / OSCARO ont démontré avoir eu besoin de peu d'adaptation pour passer de leurs voitures réelles à d'autres virtuelles – le leader actuel de la course au titre, Esteban Guerrieri, terminant sur le podium et Mikel Azcona signant le meilleur tour en course.

La sortie des 26 voitures permanentes est un prélude au lancement de l'Esports WTCR OSCARO 2019, qui promet d'être encore plus énorme et plus spectaculaire que précédemment. Toutes les informations seront publiées le 25 juillet pour le début des premières manches en ligne.

RaceRoom connaît un long et fructueux partenariat avec Eurosport Events, promoteur de la WTCR / OSCARO, depuis 2013. Ces dernières années, l'accent a été mis sur la création d'une expérience de pilotage virtuel plus réaliste et compétitive, afin que chaque joueur et concurrent sur simulateur puisse vivre le défi et le frisson des courses de tourisme en paquet – qu'ils disputent des courses tout seuls, participent à un championnat virtuel ou jouent en ligne en mode multijoueur.

