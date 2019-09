Plein de fierté, Ma sur le podium à domicile en WTCR

Ma Qinghua se déclare “fier” d'avoir fini deuxième derrière Yvan Muller pour sa course à domicile de WTCR – FIA World Touring Car Cup présenté par OSCARO à Ningbo aujourd'hui.

Au volant de son Alfa Romeo Giulietta Veloce TCR du Team Mulsanne, Ma a harcelé la Cyan Racing Lynk & Co 03 TCR de Muller tout au long des 13 tours de course à la WTCR Race of China, mais n'est finalement pas parvenu à passer devant, se contentant de la deuxième place.



“Cette piste use énormément les pneus, donc la course a été dure, surtout quand on est à côté d'Yvan sur la grille,” déclare Ma, à gauche sur la photo. “On sait alors que ça ne va pas être facile. Il était très stable et n'a commis aucune erreur, je n'ai donc pas pu le dépasser car notre rythme de course était vraiment similaire. Bref, je suis vraiment content et fier d'être ici, et aujourd'hui, ce n'est que la Course 1. Ce n'est pas la fin du week-end, il nous reste deux manches demain, donc on verra.”

