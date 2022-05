Le WTCR - FIA World Touring Car Cup donnera aux fans l'opportunité d'aller dans les coulisses durant les Essais Libres 1 et les Essais Libres 2 aujourd'hui (jeudi).

Pendant les deux sessions, les équipes de WTCR TV suivront les équipes belges Comtoyou DHL Team Audi Sport et Comtoyou Team Audi Sport dans leur préparation sur le circuit le plus difficile du monde, la Nürburgring Nordschleife.



En plus d'assister à toute l'action clés le circuit, les fans qui regardent Eurosport Player et la page Facebook ainsi que la chaîne YouTube du WTCR entendront le personnel de Comtoyou expliquer ce qui se passe avec les voitures de l'équipe, les travaux effectués pour les rendre plus rapides ou mieux adaptées à la configuration du circuit et aux conditions du moment, et qui fait quoi dans l'équipe. Les conversations radio entre les pilotes de Comtoyou et leurs ingénieurs seront davantage diffusées.



"Nous avons testé au Nürburgring pendant l'hiver, donc nous allons appliquer ce que nous avons fait pendant le test dans les essais libres afin d'être aussi bien préparés que possible pour les qualifications et c'est génial de fournir aux téléspectateurs cet aperçu et ces informations supplémentaires",se réjouit le directeur de l'équipe Comtoyou Audi Sport, François Verbist.



"Les essais libres servent à bien préparer les qualifications et la stratégie de course et nous pouvons être un peu plus détendus car nous ne faisons que nous préparer, rien ne compte en termes de temps."



En plus de l'équipe Comtoyou DHL Team Audi Sport de Nathanaël Berthon et Tom Coronel, Verbist travaille en étroite collaboration avec sa cousine, Elsa Verbist, à la gestion de l'équipe Comtoyou Team Audi Sport de Mehdi Bennani et Gilles Magnus, les quatre pilotes pilotant des Audi RS 3 LMS équipées de pneus Goodyear.



À propos des défis que son équipe devra relever ce week-end, Verbist a ajouté :"La Nordschleife est toujours stressante et la logistique est toujours spéciale. Nous travaillons depuis les tentes, nous devons donc apporter tout notre équipement dans la pitlane et c'est un peu un défi. Et nous savons que si une voiture a un problème, vous perdez directement beaucoup de temps parce qu'il peut être impossible de revenir aux stands. Chaque tour compte et nous devons nous assurer que la voiture est prête et fiable pour chaque séance, car le Nürburgring est une affaire de confiance du pilote."



Comtoyou Team Audi Sport suit Cyan Racing Lynk & Co en donnant aux fans cet accès unique aux coulisses du WTCR de cette saison.



Les essais libres 1 du WTCR Race of Germany auront lieu de 14h30 à 15h10 CET le jeudi 26 mai, les essais libres 2 suivront de 19h00 à 19h40.

