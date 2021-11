Alors que la saison 2021 du WTCR - FIA World Touring Car Cup s'apprête à se conclure ce week-end avec la WTCR VTB Race of Russia, le promoteur du WTCR, Discovery Sports Event, est heureux de dévoiler le calendrier du championnat pour 2022.

Approuvé par la Commission des voitures de tourisme de la FIA et approuvé par un vote électronique du Conseil mondial du sport automobile de la FIA, le calendrier passe de huit à dix épreuves, avec un retour en Asie parmi les points forts résumés ci-dessous.



Most revient :L'Autodrom de Most en République tchèque a été choisi comme site d'ouverture de la saison après le succès de la première visite du WTCR au nord de Prague en octobre.



Pau revient au calendrier :Les courses du FIA World Touring Car sont de retour dans les rues de Pau pour la première fois depuis 2009 avec la renaissance du Grand Prix de Pau en France.



Le circuit le plus difficile du monde vous attend :Les 25,378 kilomètres de la Nürburging Nordschleife accueillent la WTCR Race of Germany pour la cinquième saison consécutive.



La Hongrie attend le WTCR :le roi du WTCR 2019, Norbert Michelisz, accueillera l'événement hongrois toujours très populaire en juin, au Hungaroring.



Aragón pour de l'action en piste :Après sa première apparition en 2020, le MotorLand Aragón est devenu l'un des favoris des protagonistes du WTCR. Il s'agit de la première d'une double confrontation ibérique en deux parties.



Vila Real de retour :Absent du calendrier pendant deux saisons en raison de la pandémie, le circuit de rue emblématique de Vila Real accueillefq la WTCR Race of Portugal pour la troisième fois, une semaine après la WTCR Race of Spain.



La course vers la Russie :Avec l'inauguration de la WTCR VTB Race of Russia ce week-end (26-28 novembre), un retour à l'autodrome de Sochi est prévu pour l'été 2022.



La Corée du Sud en ligne de mire :L'Inje Speedium se prépare à accueillir la première WTCR Race of South Korea en octobre 2022, dans le cadre d'une tournée de trois meetings en Asie, sous réserve de confirmation.



A l'heure chinoise :Si les restrictions de voyage et les dispositions de quarantaine le permettent, le WTCR sera de retour en Chine et au Ningbo International Speedpark en novembre 2022 après deux ans d'absence.



La magie de Macao :Le magnifique Circuito da Guia de Macao fait son retour au calendrier du WTCR. Le circuit de rue légendaire devrait accueillir la finale de la saison, sous réserve des restrictions de voyage et des dispositions de quarantaine.



WTCR - Calendrier de la Coupe du monde des voitures de tourisme de la FIA 2022

Manches 1 et 2 :WTCR Race of Czech Republic, Autodrom Most, 9 et 10 avril.

Rounds 3 et 4 :WTCR Race of France, Circuit de Pau-Ville, 7-8 mai

Rounds 5 et 6 :WTCR Race of Germany, Nürburgring Nordschleife, 26-28 Mai

Rounds 7 et 8 :WTCR Race of Hungary, Hungaroring, 11-12 Juin

Rounds 9 et 10 :WTCR Race of Spain, MotorLand Aragón, 25-26 Juin

Rounds 11 et 12 :WTCR Race of Portugal, Circuito do Vila Real, 2-3 juillet

Rounds 13 et 14 :WTCR Race of Russia, Autodrom de Sochi, 6-7 août

Rounds 15 et 16 :WTCR Race of South Korea, Inje Speedium, 8-9 octobre.

Rounds 17 et 18 :WTCR Race of China, Ningbo International Speedpark, 5-6 novembre.

Rounds 19 et 20 :WTCR Race of Macau, Circuito da Guia, 18-20 novembre.



Une étape attendue en Asie

La WTCR - FIA World Touring Car Cup devrait revenir en Asie l'automne prochain après une absence de deux ans due à la pandémie de COVID-19. La tournée asiatique de fin de saison débutera au Speedium Inje en Corée du Sud du 7 au 9 octobre. Et, si les restrictions de voyage et les dispositions de quarantaine le permettent, il est prévu de revenir en Chine (Ningbo International Speedpark, 5-6 novembre) et à Macao, une région administrative spéciale de la République populaire de Chine, le circuit de rue Circuito da Guia devant accueillir la finale du WTCR 2022 du 18 au 20 novembre. Si les courses en Chine et à Macao ne reçoivent pas le feu vert, un calendrier révisé sera présenté au Conseil mondial du sport automobile de la FIA pour approbation dans les plus brefs délais.



Un format d'épreuve modifié pour 2022

La Commission des Voitures de Tourisme de la FIA a également approuvé un certain nombre de modifications du Règlement Sportif pour la saison 2022. Ces modifications seront soumises à l'approbation du Conseil Mondial du Sport Automobile de la FIA en décembre et les détails seront annoncés en temps voulu.



François Ribeiro, responsable de Discovery Sports Events, a déclaré : "L'intention a toujours été d'augmenter le nombre d'événements après le calendrier réduit des deux dernières saisons, conséquence directe de la pandémie sanitaire mondiale. Nous sommes donc très heureux d'avoir pu atteindre cet objectif en travaillant en partenariat avec la FIA. Nous remercions également nos partenaires et reconnaissons leur engagement en faveur de ce que nous espérons être le retour progressif à un scénario de calendrier plus normal avec des courses en Europe et en Asie.



"Le fait de pouvoir inclure le week-end du Grand Prix de Pau dans le cadre du WTCR pour la première fois est très excitant et offre l'opportunité de courir sur un autre circuit de rue emblématique, une année où nous ferons également notre retour à Vila Real.



"Une fois de plus, tous les efforts sont faits pour retourner en Chine et à Macao après notre première visite prévue en Corée du Sud à l'automne. Mais, comme précédemment, cela ne sera possible que si les restrictions de voyage et les dispositions de quarantaine le permettent. Toutefois, un plan d'urgence est en place au cas où nous devrions attendre une année de plus avant de retourner dans cette importante partie du monde. Cela dit, le calendrier pour 2022 présente de nouveaux défis et de nouvelles opportunités et fournit davantage de raisons de positiver alors que nous intensifions les préparatifs de la cinquième saison du WTCR."

Ad

WTCR Les six candidats au titre : Yann Ehrlacher (Leader, 201 points) IL Y A UNE HEURE

WTCR Ehrlacher plante des arbres en vue de la WTCR VTB Race of Russia IL Y A UNE HEURE