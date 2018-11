Tom Coronel sait que le moindre petit écart se paiera cash lorsque la saison inaugurale du WTCR – FIA World Touring Car Cup présenté par OSCARO se conclura avec la légendaire Suncity Group Guia Race du 15 au 18 novembre.

Fort de sa grande expérience de la piste de 6,20 km, Coronel sait parfaitement qu’il est important d’éviter les erreurs sur ce qui est considéré comme le circuit en ville le plus difficile au monde.



"Il y a des circuits en ville, mais Macao, c'est un autre niveau", a déclaré le Néerlandais Coronel. «C’est la piste la plus difficile sur laquelle j’ai jamais roulé dans ma vie. La moindre erreur, 0.00001% et vous vous retrouvez avec un handicap pour le reste du week-end. Il s’agit de trouver la confiance et le respect de la piste. Si vous ne le respectez pas, vous ne marquerez jamais, jamais. ”



Coronel fait partie de l'écurie Boutsen Ginion Racing, composée de deux Honda, avec le Chinois Ma Qing Hua. S'il a eu du mal à rentrer dans le top 10 lors des dernières courses, Coronel admet qu'il aura besoin de prendre confiance à Macao.



"Piloter une voiture de tourisme dans les rues à travers les virages à l'aveugle est une particularité - vous savez que vous devez tourner à fond pour la sortie, mais vous ne la voyez pas", a-t-il déclaré. "Vous avez besoin d'avoir une connaissance de la piste et les pilotes qui iront là-bas pour la première fois doivent faire autant de tours que possible - dans vos rêves, en taxi, à pied, à vélo, etc. - car chaque tour vous apportera un avantage."

The post Pourquoi 0.000001 n’est pas un bon chiffre pour Coronel en WTCR appeared first on FIA WTCR | World Touring Car Cup presented by OSCARO.