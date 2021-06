Jessica Bäckman a écrit une page d'histoire en WTCR - FIA World Touring Car Cup à plusieurs titre, lors de l'ouverture du championnat le week-end dernier sur la Nordschleife.

En plus de devenir la première femme à participer à la série, la Suédoise de 23 ans est devenue la première femme pilote à marquer des points en WTCR au volant de sa Hyundai Elantra N TCR équipée de Goodyear.

Après avoir terminé la course 1 en 21e position, la pilote de Target Competition est revenue du fond de la grille pour terminer son premier week-end WTCR avec une 14e position dans la course 2.

"J'ai pris un assez bon départ dans la première course, mais je me suis retrouvé du mauvais côté au deuxième virage et j'ai perdu quelques positions", a expliqué Bäckman. "Je n'étais pas très rapide au premier tour et j'ai perdu un peu, mais sur les deux derniers tours, j'ai repris les deux voitures qui me précédaient, c'était donc une course correcte. Mais je n'étais pas vraiment satisfait des réglages, alors je les ai ajustés pour la deuxième course et la voiture s'est sentie beaucoup mieux et plus facile à conduire."

"Le départ était bon, mais dans le deuxième virage il y a eu un accident, j'ai essayé de l'éviter mais j'ai dû aller sur l'herbe. Quand je suis revenue en piste, c'était assez glissant et j'ai dû faire chauffer les pneus, mais après ça, la voiture était bien et je gagnais du temps tout le temps."

"Mes temps au tour s'amélioraient beaucoup depuis [les qualifications] et j'ai également marqué mes premiers points je suis donc très heureuse et merci à l'équipe pour ce super week-end."

