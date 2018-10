Pourquoi ce n’était pas le jour de Norbi à Ningbo en WTCR

Norbert Michelisz a fait part de sa déception après une journée à oublier pour le Hongrois en WTCR – World Touring Car Cup présenté par OSCARO.

Après s'être classé deuxième de la Seconde Qualification sur le Ningbo International Speedpark, dimanche, Michelisz avait de grands espoirs de signer sa seconde victoire de la saison mais s'est retrouvé finalement avec une cinquième place comme lot de consolation.

“Cela a été une journée décevante, [pour laquelle] j'espérais mieux, surtout après la qualification”, a dit le pilote de la Hyundai du BRC Racing Team. “La voiture fonctionnait assez bien sur un tour mais en course, j'ai eu beaucoup de mal avec l'avant et j'ai perdu les pneus après quelques tours. Mon rythme n'ayant jamais été suffisant pour menacer les gens de devant, je me suis principalement concentré sur la défense. C'était très difficile pour moi de tirer plus [de ce dimanche].”

S'étant retiré de la manche d'ouverture de samedi après une casse de direction assistée, Michelisz a été exclu du top 10 de la Course 2 quand une pénalité de cinq secondes lui a été infligée par les officiels, ceux-ci considérant qu'il avait bénéficié d'un avantage injuste dans sa bagarre avec Nathanaël Berthon.

“J'ai été un peu malchanceux avec cette pénalité car j'ai attaqué à la dernière chicane”, a expliqué Michelisz. “Mais au final, il semble que j'y ai gagné un avantage et pour cette raison, j'ai reçu cinq secondes de pénalité, ce qui m'a mis en dehors des points. De toute façon, ce n'est pas une victoire que j'ai perdu, je suis surtout désolé pour la troisième course car en partant second, je voulais vraiment bien faire. Mais comme je le disais, je n'ai jamais eu le rythme pour viser un podium.”

