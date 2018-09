Pourquoi cela ne peut aller que de mieux en mieux pour le pilote WTCR Dupont

Le week-end d la WTCR Race de China-Ningbo de Denis Dupont pourrait encore s'améliorer après analyse de ses performances au départ.

Dupont a décroché la sixième place lors de la seconde qualification, son meilleur résultat de la saison, ce qui le place cinquième sur la grille inversée pour la course 2 et sixième pour la course 3, qui clôturera le week-end, au volant de son Audi RS 3 LMS.



Cependant, les données d'Audi Sport ont révélé que le pilote de l'équipe nationale RACB était plus rapide que son coéquipier plus expérimenté du Comtoyou Racing, Frédéric Vervisch, au départ de la course 1 du samedi, accélérant de 0 à 100 km / h plus rapidement que son compatriote belge.



«J'étais satisfait de la performance globale de ma voiture et l'équipe s'en est très bien tirée», a déclaré Belgian Dupont. "Je suis impatient de participer aux deux courses avec cette bonne position de départ."

