Introduit avec beaucoup de succès avant la saison 2020, le WTCR Trophy donne aux pilotes qui concourent sans le soutien financier d'un service de course client l'opportunité de poursuivre leur part de gloire en leur offrant des points séparés et un titre.



Bien que le WTCR soit une catégorie réservée aux équipes plutôt qu'aux constructeurs, certains pilotes bénéficient du soutien de marques automobiles. Ces ressources supplémentaires peuvent leur donner un avantage sur leurs rivaux moins bien financés pendant toute une saison, ce qui rend le WTCR Trophy important pour encourager une plus large participation et reconnaître les performances. Une fois de plus, les pilotes du WTCR Trophy pourront également bénéficier de points au général.



Récompense financière, le WTCR Trophy ne portera pas de titre FIA et sera administré par Eurosport Events. En tant que tel, Eurosport Events déterminera les pilotes qui sont éligibles pour le WTCR Trophy et sa décision sera définitive.



Le WTCR Trophy, un indicateur de réussite instantanée et de bonne forme

Reprenant l'esprit du WTCC Trophy décerné aux coureurs indépendants dans le cadre du Championnat du monde des voitures de tourisme de la FIA de 2005 à 2017, le WTCR Trophy a connu un succès immédiat après son lancement en juin dernier, avec sept inscriptions reçues avant le premier meeting.



Nathanaël Berthon, Tom Coronel et Jean-Karl Vernay ont démontré la compétitivité des pilotes du WTCR Trophy en remportant des victoires au général tandis que le vainqueur du WTCR Trophy s'est classé troisième au classement général final.



De nombreux avantages sont offerts aux coureurs du WTCR Trophy

En plus de courir pour leurs propres points et leur propre titre, les pilotes du WTCR Trophy bénéficieront d'une exposition médiatique et d'opportunités promotionnelles supplémentaires, notamment des interviews télévisées et des messages sur les médias sociaux. Une section de FIAWTCR.com sera consacrée au WTCR Trophy, tandis que les pilotes auront droit à leur propre podium et porteront le logo du WTCR Trophy sur leur voiture et leur combinaison.



Vernay : le WTCR Trophy, une expérience fantastique et une excellente plateforme

Jean-Karl Vernay a couru en WTCR avec le soutien du département course des clients d'Audi entre 2018 et 2019. Il a ensuite remporté le premier WTCR Trophy au volant d'une Alfa Romeo Giulietta Veloce TCR de Romeo Ferraris pour l'équipe Mulsanne, remportant sept victoires de catégorie et une avance de 20 points sur Gilles Magnus. "C'était une expérience fantastique d'être dans une petite équipe avec beaucoup plus de responsabilités et j'ai vraiment aimé ça", a déclaré Vernay. "Nous avons bien travaillé, nous sommes devenus de plus en plus rapides et nous nous sommes battus pour le podium général avec nos ressources limitées. C'était un bon défi pour moi et je l'ai pris très au sérieux, en déployant beaucoup d'efforts. Nous pouvons tous être fiers de ce que nous avons accompli. C'est une excellente plateforme pour se battre au front dans le WTCR".



Calendrier du WTCR Trophy 2021

Rondes 1 et 2 : WTCR Race of Hungary, Hungaroring, 14-16 mai

3e et 4e tours : WTCR Race of Slovakia, Ring de Slovaquie, 21-23 mai*

5e et 6e tours : WTCR Race of Germany, Nürburgring Nordschleife, 3-5 juin

Séries 7 et 8 : WTCR Race of Portugal, Vila Real, 25-27 juin

Rondes 9 et 10 : WTCR Race of Spain, MotorLand Aragón, du 9 au 11 juillet

11e et 12e tours : WTCR Race of South Korea, Inje Speedium, 8-10 octobre*

Séries 13 et 14 : WTCR Race of China, lieu à confirmer, du 5 au 7 novembre

15ème et 16ème tours : WTCR Race of Macau, Circuito da Guia, 19-21 novembre

*Sous réserve de l'accord du promoteur de l'événement



Détails de l'entrée et plus d'informations :

Fiona Rees, fiona_rees@fiawtcr.com