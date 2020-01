Pourquoi Cheah pourrait remporter le nouvel award des rookies du WTCR

Les nouveaux pilotes du WTCR seront encore plus reconnus en 2020 grâce au tout nouveau titre de Meilleur Rookie – et Mitchell Cheah fait partie des jeunes talents qui correspondraient aux critères.

L'espoir malaisien Cheah, surnommé Mitch, ne cache pas son souhait de courir en WTCR – FIA World Touring Car Cup après avoir impressionné lorsque le championnat a fait escale dans son pays pour la super-finale 2019 le mois dernier. Il s'est également illustré lors de sa campagne en ADAC TCR Germany.



Les candidats au titre de Meilleur Rookie doivent avoir moins de 23 ans le 1er janvier 2020 et ne pas avoir participé à plus de trois meetings en WTCR ou en WTCC ces trois dernières saisons. Cheah fêtera son 22e anniversaire en mars et a fait ses débuts en WTCR au Sepang International Circuit, à la mi-décembre.



“Rejoindre le WTCR serait certainement l'un de mes objectifs majeurs,” déclare Cheah. “J'essaie simplement de me faire connaître et de prendre de l'expérience autant que possible dans les autres championnats tels que le TCR Germany. Ma première saison en Europe a été un assez grand choc pour moi, j'ai dû adapter mon style de pilotage et tout le reste. Mais j'ai gagné énormément d'expérience, et peut-être qu'à l'avenir, j'aurai l'opportunité de faire une saison complète en WTCR.”

