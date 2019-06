Pourquoi cinq tours de la Nordschleife ne sont pas assez pour le pilote WTCR Azcona

Mikel Azcona prendra le départ de la WTCR Race of Germany à la recherche d'une meilleure connaissance de la Nordschleife au Nürburgring.

L'Espagnol, au volant d'une CUPRA, a bouclé cinq tours du circuit de 25,378 kilomètres lors d'une séance d'essais plus tôt cette année, mais il n'a pas encore roulé en compétition sur cette piste emblématique.



"J'ai fait cinq tours dans ma Cupra TCR lors d'un test, ce qui n'est pas assez en guise de préparation," a déclaré Azcona, qui fait partie de l'attaque de l'équipe PWR Racing. "Je m'entraîne aussi sur le simulateur, un minimum de 15 tours par jour, soit environ deux heures d'entraînement par jour. Je fais ça tous les jours et je regarde aussi les vidéos embarquées."



Azcona, auteur d'un podium en WTCR – FIA World Touring Car Cup presenté par OSCARO, a poursuivi : "C'est la piste la plus difficile sur laquelle j'ai jamais roulé. Il y a la montée, la descente à 220 km/h, puis il y a une grosse compression où vous n'avez presque plus de direction. Vous avez aussi des sauts à 220 km/h et il n'y a pas de place pour les erreurs. On doit se concentrer dans chaque virage parce que si on perd le contrôle dans un virage, on tape le rail à coup sûr."



La WTCR Race of Germany aura lieu du 20 au 22 juin.

