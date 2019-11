Pourquoi Coronel passe à l’orange mais reste en jaune

Tom Coronel va représenter le WTCR / OSCARO lorsque Vallelunga accueillera les tout premiers FIA Motorsport Games ce week-end.

Coronel, qui a marqué des points en WTCR – FIA World Touring Car Cup présenté par OSCARO, a été sélectionné pour représenter les Pays-Bas dans la compétition des voitures de tourisme pour ce tournoi entre nations, qui a lieu en Italie.



Il courra dans une Honda Civic Type R jaune sponsorisée par DHL et exploitée par l'écurie belge Boutsen Ginion Racing.



“C'est la première fois que cette compétition a lieu, et je la considère comme les Jeux olympiques du sport auto, un peu comme la Nations' Cup de Formule Opel à l'époque,” déclare Coronel. “Nous représentons les couleurs néerlandaises, et la Boutsen Ginion Racing Honda Civic, que je connais bien car je la pilote en TCR Europe, va avoir une livrée différente. Le drapeau néerlandais sera sur le toit et sur le capot. En plus de cela, il y aura de l'orange, car c'est la couleur de notre pays ainsi que la couleur historique des pilotes néerlandais en sports mécaniques.”



En plus de participer à la Touring Car Cup – où quatre de ses rivaux ont de l'expérience en WTCR / OSCARO, à savoir John Fillippi (France), Luca Engstler (Allemagne), Mato Homola (Slovaquie) et Jim Ka To (Hong Kong) – Coronel sera capitaine de l'équipe néerlandaise.

