Pourquoi l’attente sera bientôt terminée pour Scheider en WTCR

Timo Scheider atteindra un objectif de longue date lorsqu'il se rendra à Macao la semaine prochaine pour les manches finales du FIA World Touring Car Cup presenté par OSCARO (15-18 novembre).

Double champion du DTM, Scheider n'a encore jamais couru sur ce circuit urbain de 6,120 kilomètres, mais il est sur le point de pouvoir enfin y tenter sa chance dans une Honda Civic Type R TCR du ALL-INKL.COM Münnich Motorsport.



"Macao est toujours absent de mon [curriculum] vitae", a déclaré l'allemand. «C’est fou, j’ai bientôt 40 ans et je n’ai pas encore roulé à Macao.



"C’est un endroit si particulier qui traverse cette ville. J'aime les courses en ville, et aussi les circuits où aucune erreur n'est permise".



“L'histoire de Macao est prestigieuse. Malheureusement, lors de mes années en Formule 3, nous ne sommes pas allés là-bas, j’ai toujours été proche de le faire mais, pour une raison ou une autre, les équipes ont décidé différemment dans le passé. À l'heure actuelle, Macao est de plus en plus populaire et [c'est] une bonne occasion d'apprendre la piste, on ne sait jamais ce qui va suivre. "



Scheider n'a pas encore marqué de points en WTCR OSCARO mais espère pouvoir corriger cela à Macao. "Je suis déterminé à marquer des points avant la fin de la saison", a-t-il déclaré.

