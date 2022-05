Le champion en titre du WTCR, Yann Ehrlacher, a envisagé d'échanger son numéro 68 fétiche contre le numéro 1 avant la cinquième saison de la WTCR - FIA World Touring Car Cup.

Le Français, qui fait partie de la formation Cyan Racing Lynk & Co équipée de Goodyear, a gagné le droit de porter le numéro un sur sa Lynk & Co 03 TCR lors de chacune des deux dernières saisons, suite à son titre en 2020 et 2021.



Il est toutefois resté fidèle au #68, le numéro du département du Haut-Rhin, en Alsace, dont il est originaire.



"J'ai pensé à changer pour le numéro 1 parce qu'on ne sait jamais quand cette opportunité pourrait revenir à ce niveau donc, c'est sûr, c'est une grande question qui s'est posée un moment donné",a déclaré Ehrlacher."Mais, en fin de compte, je suis assez lié à ce numéro [68] et j'ai gagné deux fois avec ce numéro donc je le garde. J'espère qu'un jour j'aurai une autre chance de prendre le numéro 1 donc je l'ai coché pendant ma carrière. C'est une question importante mais, au bout du compte, ce n'est qu'un numéro et je me concentre davantage sur ce qu'il y a sous le numéro, la voiture, les réglages et ma façon de conduire. Ce sont les choses principales, le numéro n'est qu'un accessoire."



La cinquième saison du WTCR débute sur le Circuit de Pau-Ville ce week-end (7-8 mai).

