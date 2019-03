Attila Tassi a révélé le numéro de course qu'il utilisera lors de la saison à venir de la WTCR - FIA World Touring Cup présenté par OSCARO. Et le teenager hongrois indique que le diable est de la partie.

Le pilote soutenu par HELL Energy, qui a été annoncé comme faisant partie de l'équipe KCMG dans le clan Honda plus tôt cette semaine, portera le numéro'9' sur sa Civic Type R TCR.



Préparant sa première saison complète en WTCR / OSCARO, Tassi a expliqué sa pensée derrière son design noir et rouge et, plus particulièrement, l'inclusion d'un diable.



"Dans la vie de tous les jours, je préfère vraiment cette combinaison de couleurs, mais c'est d'autant plus cohérent que ces couleurs s'associent à mon sponsor, HELL Energy. Il y a aussi une tête de diable dans mon logo qui est là parce que l'on pense peut-être que je ne suis qu'un bon garçon, mais à l'intérieur de moi il y a un petit diable que j'espère pouvoir montrer en piste aussi."



Le promoteur du WTCR / OSCARO, Eurosport Events, invite les pilotes à soumettre leurs propres numéros de course pour 2019. Bien qu'ils ne figureront pas sur les côtés ou les pare-brise des voitures en course conformément aux règlements sportifs WTCR / OSCARO de la FIA, ils auront un certain nombre d'utilisations à destination des fans, y compris des graphiques télévisés et du matériel d'affichage pour les séances de dédicaces.

The post Pourquoi le diable est de la partie pour le pilote WTCR Tassi appeared first on FIA WTCR | World Touring Car Cup presented by OSCARO.