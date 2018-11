Gabriele Tarquini estime que sa "meilleure manoeuvre" de 2018 pourrait être la clé pour lui permettre de devenir le vainqueur du WTCR – FIA World Touring Car Cup presenté par OSCARO.

Tarquini compte 33 points d’avance sur Yvan Muller dans sa lutte pour le titre, après avoir terminé la course 1 en quatrième position, à la septième place de la grille. Il reste 55 points à gagner lors des deux courses de dimanche.



Mais alors que le pilote italien partira 14e pour les deux dernière manches au volant de sa Hyundai i30 N TCR de l’équipe BRC Racing, ses chances de marquer des points diminueront forcément.



«J'ai pris un départ fantastique et c'était la clé de la première course», a déclaré le leader du WTCR OSCARO. «Je savais que c'était une bonne chance de marquer des points car lors des deuxième et troisième courses, je partirai du milieu de la grille et j'ai saisi ma chance aujourd'hui."



«Tout était parfait, le départ, l'approche du Mandarin, le freinage pour Lisboa, j'ai réussi à terminer quatrième même avec Norbi [Michelisz] derrière moi, donc c'était le meilleur coup de la saison en termes de départ."



«Je n’avais pas le rythme nécessaire pour suivre les trois pilotes devant moi, nous avons un peu de mal à améliorer les performances du moteur. Mon feeling n'était pas très bon alors j'ai décidé de garder cette position. Heureusement, Norbi a réussi à se maintenir derrière moi, je n’étais pas sous pression et cela m’a beaucoup aidé à faire ma course sereinement. L'écart est plus petit au championnat, Yvan a de grandes chances de marquer beaucoup de points demain. Son rythme est très bon et il l'a montré aujourd'hui. Son départ était également très bon et ce sera très, très serré [pour le titre]. ”



Muller, qui devrait s'élancer cinquième et sixième respectivement dans les courses 2 et 3, a déclaré: «Il n'y a pas beaucoup de scénarios, je dois faire de mon mieux. Je verrai à la fin quel sera le résultat. J'ai encore beaucoup de points à gagner, alors je vais essayer d'éviter tout problème. ”

