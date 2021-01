La star de l'équipe Cyan Racing Lynk & Co a remporté son premier succès sur la Nordschleife dans la course 2 de la WTCR Race of Germany en septembre dernier après avoir rattrapé et dépassé pour la première place le pilote ALL-INKL.COM Münnich Motorsport Honda, Néstor Girolami, et sa Lynk & Co 03 TCR équipé de Goodyear.



"La partie entre la Karussel et la Döttinger Höhe est comme un seul virage car on n'a pas une seule fois le volant droit", a expliqué le Français de 24 ans. "Vous êtes dans le rythme en allant à gauche, à droite, dans des virages rapides, un peu plus lents, même à la fin au poste 174 de commissaire, vous sautez des quatre roues, c'est la partie la plus folle de la piste parce que vous êtes dans un rythme en laissant juste la voiture rouler. Mais c'est aussi la meilleure partie de la piste et celle que j'apprécie le plus".



La Nürburgring Nordschleife devrait accueillir la quatrième WTCR Race of Germany du 3 au 5 juin dans le cadre du week-end des 24 Heures du Nürburgring. Et pour découvrir ce que gagner sur le ring signifiait pour Ehrlacher, cliqueziciou suivez ce lien :



https://www.youtube.com/watch?v=5Nm9QQ36tf4&feature=emb_title



