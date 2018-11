Pourquoi le roi n’a pas gagné : Huff reparle de la finale du WTCR

Rob Huff, le roi de Macao, a expliqué pourquoi il n’était pas parvenu à étoffer son incroyable bilan de victoire à Macao lors de la finale du WTCR – FIA World Touring Car Cup presenté par OSCARO 2018 sur le Circuito da Guia le week-end dernier.

Bien que Huff ait été imbattable en qualifications, ayant signé par deux fois la DHL Pole Position au volant de sa Volkswagen Golf GTI TCR et battu son propre record du tour dans une voiture TCR, le Britannique n'a pas réussi à battre son record de victoires sur la Guia Race, se contentant de la troisième place dans la course 1, et d'une deuxième position dans la course 3.



"Beaucoup de gens me demanderont si je suis déçu, mais j'ai remporté neuf victoires ici, donc les partager n'est pas un problème", a déclaré Huff après la course 3. "Nous avons passé un excellent week-end, et ce dont on se souvient durant l'hiver est comment on a terminé [la saison] et nous avons fini sur une note très performante.”



«J'ai essayé tout ce que je pouvais", continue Huff. "Malheureusement, nous n’avons pas remporté la victoire cette fois-ci, mais nous avons tiré le meilleur du week-end. Nous n’avons pas trouvé la configuration idéale pour Macao - nous avons été les plus rapides grâce à de bons chronos dans les secteurs étroits, mais nous avons continué à perdre du terrain dans les lignes droites. Cela a rendu le dépassement incroyablement difficile, car rattraper la voiture devant est une chose, mais dépasser en est une autre. Mais le fait que nous ayons encore réussi à établir le meilleur temps montre tout le potentiel de la Golf GTI TCR.



«Je suis très content de la fin de notre saison. Un grand merci au Sébastien Loeb Racing et à Volkswagen pour le soutien apporté cette année. C’est incroyable ce que nous avons accompli et probablement ce que nous aurions pu réaliser. Nous espérons pouvoir tout mettre ensemble pour gagner l’année prochaine. »

