Pourquoi l’on se souvient de la danse de la pluie de Coronel avant le début de la saison WTCR

Le directeur du sport automobile chez CUPRA, Jaime Puig, explique qu'il "n'oubliera jamais" la première victoire de Tom Coronel en FIA World Touring Car Championship alors que le pilote néerlandais a été confirmé sur une Cupra en 2019.

Coronel passera à l'équipe Comtoyou DHL Team CUPRA Racing pour la prochaine saison de WTCR - FIA World Touring Car Cup présentée par OSCARO, renouant ainsi une relation de longue date avec Puig, l'homme qui a joué un rôle clé dans le succès de SEAT en WTCC par le passé.



"Je suis ravi que Tom Coronel ait choisi CUPRA et j'espère que nous pourrons à nouveau obtenir de bons résultats ensemble", a déclaré Puig. "Je connais Tom depuis qu'il a commencé à courir en voitures de tourisme en 2001, il a couru pour notre marque pendant plusieurs années[et] a remporté sa première victoire avec une SEAT à Okayama en 2008."



Comme Puig l'a rappelé, la victoire de Coronel au Japon ne fut pas un succès ordinaire : "Tom avait monté un mélange spécial de pneus, avec des slicks à l'avant avant et des pneus pluie sur les roues arrière. Je ne l'oublierai jamais ! C'est quelque chose qu'il pourrait répéter cette année."



Le rôle de Puig à la CUPRA a été déterminant dans sa décision de changer de voiture pour 2019 : "[Il] a été le facteur décisif qui m'a poussé à choisir cette option. Les voitures sont construites au siège de CUPRA en Espagne et sont mises au point par le Comtoyou Racing. Chaque week-end, un technicien CUPRA sera présent."



La deuxième saison de WTCR / OSCARO débutera lors de la WTCR Race of Morocco du 5 au 7 avril.



Puig (à droite) célèbre le succès de Coronel lors de la WTCC Race of Japan en 2008. Coronel est ici le deuxième à partir de la gauche

