Gilles Magnus a certes manqué la pole position aujourd’hui sur le Hungaroring, mais le pilote du Comtoyou Team Audi Sport avait de nombreuses raisons d’être satisfait.

La séance de qualification de trois phases et par élimination (Q1, Q2, Q3) n’est pas nouvelle en WTCR, mais ce qui change en 2022 c’est que des points sont attribués.



À partir de cette année, les cinq pilotes les plus rapides en qualification, quel que soit le moment où leur chrono a été établi et qu’ils soient passés en Q3 ou pas, sont récompensés de 10, 8, 6, 4 et 2 points respectivement.



Le temps de 1m51.684s réalisé par Magnus en Q2, samedi, a été le plus rapide, tous pilotes confondus, des trois phases de qualification et a valu dix points au talentueux Belge, le maximum possible.



De son côté, Mikel Azscona, qui s’est montré le plus rapide de la Q3 décidant des cinq premières places sur la grille de la Course 1, n’a pu faire mieux que le quatrième chrono et a donc empoché quatre points.



Magnus a été le dernier pilote à s’élancer pour la Q3 sur un seul tour, mais il a gâché ses chances de signer la pole en sortant large au virage n° 11, terminant à la cinquième place. Il était naturellement frustré par cette erreur.



“La voiture était vraiment à la limite pour être rapide, et donc pas facile à piloter”, a-t-il expliqué.“Je suis très déçu. J’aurais dû finir le tour sur un rythme plus lent, ce que j’ai essayé de faire, pour tout dire. Je ne voulais pas prendre le moins risque, mais l’arrière s’est dérobé. Cela aurait pu être une belle pole, car partir en pole est important ici. Je me suis déçu moi-même, je suis désolé pour l’équipe, mais c’est comme ça. Le rythme était meilleur qu’attendu, car ce n’est pas la meilleure piste pour nous, et je suis content d’être dans le top 10, car après la Q1, je n’étais pas sûr de l’atteindre.”



Les points attribués en qualification sur la WTCR Race of Hungary

10 points : Gilles Magnus, Comtoyou Team Audi Sport, Audi RS 3 LMS, 1m51.684s

8 points : Yann Ehrlacher, Cyan Racing Lynk & Co, Lynk & Co 03 TCR, 1m51.687s

6 points : Nathanaël Berthon, Comtoyou DHL Team Audi Sport, 1m51.707s

4 points : Mikel Azcona, BRC Hyundai N Squadra Corse, Hyundai Elantra N TCR, 1m51.768s

2 points : Esteban Guerieri, ALL-INKL.COM Münnich Motorsport, Audi RS 3 LMS, 1m51.804s

