Pourquoi Muller, pilote WTCR, garde des souvenirs mitigés de Macao

Yvan Muller aura des sentiments mitigés pour son retour à Macao en WTCR – FIA World Touring Car Cup présenté par OSCARO cette semaine.

C'est à Macao, en 2008, que Muller a remporté son premier titre en FIA World Touring Car Championship (photo), un an après l'avoir manqué de si peu.



Le titre inaugural de WTCR – FIA World Touring Car Cup présenté par OSCARO lui a également échappé pour trois points face à Gabriele Tarquini, lors d'une finale passionnante il y a 12 mois.



“Macao est un challenge 100 fois plus relevé que tous les autres circuits,” déclare le pilote Cyan Racing Lynk & Co. “Mais Macao est Macao, et l'on ne peut jamais prédire ce qui va se passer. En 2007, ma voiture s'est arrêtée au dernier tour quand j'étais premier et champion virtuel. Mais en 2008, j'ai remporté mon premier titre mondial à Macao.”



Muller aborde la WTCR Race of Macau à la quatrième place du classement général, après neuf rendez-vous.

