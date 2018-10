Pourquoi Suzuka est une seconde manche du WTCR à la maison pour Coronel

Tous les pilotes du WTCR – FIA World Touring Car Cup présenté par OSCARO R n'ont pas de course à domicile mais Tom Coronel, lui, en a deux.

Le Néerlandais a vécu cinq ans au Japon et y a décroché quelques-uns de ses plus gros succès en sport automobile, y compris des titres en Formule 3 et Formula Nippon, ce qui fait de la WTCR JVCKENWOOD Race of Japan un second rendez-vous à domicile pour lui avec sa Honda du Boutsen Ginion Racing.

“Le tournant de ma carrière est survenu au Japon car j'arrivais d'Europe où je n'avais pas de budget pour continuer mais les Japonais m'ont très bien soutenu”, a dit Coronel.“Et Suzuka a été dessiné par un Néerlandais, John Hugenholtz, qui a aussi dessiné Zandvoort dans mon pays. Monsieur Honda a tellement aimé Zandvoort, avec ses montées et ses descentes, qu'il a demandé à monsieur Hugenholtz de faire pareil pour lui quand il a créé Suzuka.”

“C'est un de mes préférés du fait de la combinaison des virages. Quand on voit la piste en arrivant, on est déjà content. On a un peu la larme à l'œil.”

