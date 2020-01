Devenu Roi du WTCR, Norbert Michelisz estime que son “avantage psychologique” va faire de lui un pilote encore meilleur en 2020.

Si cela peut inquiéter la concurrence, les fans de Michelisz peuvent espérer de nouveaux succès pour le héros hongrois en 2020.



“Je suis impatient de me retrouver dans la même position,” déclare Michelisz, qui a remporté le titre 2019 du WTCR – FIA World Touring Car Cup lors d'une dernière manche passionnante en Malaisie la saison dernière. “Ce titre et l'avantage psychologique qui en découle vont faire de moi un meilleur pilote pour les saisons à venir. Si l'on remporte une course, on sent que l'on est suffisamment compétitif pour en gagner d'autres, puis l'objectif suivant est de remporter un championnats [et d'autres championnats quand on en a gagné un].”



Âgé de 35 ans, Michelisz est devenu Roi du WTCR en courant pour BRC Hyundai N Squadra Corse, qui avait mené son coéquipier Gabriele Tarquini au titre inaugural en 2018.



La saison 2020 du WTCR – FIA World Touring Car Cup commencera à Marrakech (Maroc) du 3 au 5 avril, tandis que la Hongrie accueillera le championnat du 26 au 28 avril.

The post Pourquoi un “avantage psychologique” pourrait prolonger le règne du Roi du WTCR appeared first on FIA WTCR | World Touring Car Cup presented by OSCARO.