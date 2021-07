Jean-Karl Vernay, le Goodyear #FollowTheLeader, n'aura pas le temps de souffler sur le MotorLand Aragón ce weekend.

En plus de participer aux cinquième et sixième manches du WTCR 2021 - FIA World Touring Car Cup, Vernay prendra part à la Race SP, le deuxième meeting du PURE ETCR, la série de voitures de tourisme entièrement électriques du promoteur WTCR Eurosport Events.



"J'aime beaucoup le MotorLand Aragón", a déclaré Vernay. "J'ai toujours été assez rapide sur ce circuit, il faut être plutôt coulé et cela convient à mon style de conduite. Ce sera un week-end chargé pour moi car je piloterai également en PURE ETCR, je vais donc devoir m'adapter rapidement à la Hyundai Elantra N TCR entre les séances afin d'être compétitif, mais je suis plus que prêt à relever le défi. Être en tête du classement, c'est bien, mais restons concentrés."



Les pilotes WTCR au volant de CUPRA, Mikel Azcona et Jordi Gené, participeront également à l'épreuve Race SP du PURE ETCR.

WTCR Azcona boosté par le retour des fans en Espagne IL Y A UNE HEURE

WTCR Ehrlacher de retour sur les terres où il a été sacré Roi du WTCR IL Y A UNE HEURE