Première Qualification WTCR : Björk en Pole DHL pour la Course 1

Thed Björk a décroché la Pole Position DHL pour la Course 1 de la WTCR Race of Netherlands, les Lynk & Co 03 TCR de Cyan Racing ayant réalisé les quatre meilleurs chronos dans la Première Qualification à Zandvoort.

Björk a signé son meilleur temps en 1m44.080s sur les 4,307 kilomètres du circuit devant son équipier chez Cyan Racing, Yvan Muller, à 0.073s. Le duo de Cyan Performance, composé d'Andy Priaulx et de Yann Ehrlacher, a complété le top 4 pour Lynk & Co, qui vise de devenir cette année la première marque chinoise à remporter un titre mondial FIA.

“Le tour a été très bon”, a dit Björk, qui a enduré un moment difficile en Slovaquie le week-end dernier.“J'aime cette piste, il y a plein de grip et c'est bon pour nous. Je suis surpris par notre rythme après la semaine dernière, c'est fou de revenir comme ça.”

Derrière les quatre Lynk & Co, moins d'une seconde sépare le cinquième du 25e. Mikel Azcona, de PWR Racing, a montré un rythme prometteur avec le cinquième chrono, devant d'autres nouveaux venus rapides : Benjamin Leuchter, de SLR Volkswagen, et son équipier Johan Kristoffersson, le double champion du monde FIA de Rallycross.

Daniel Haglöf a confirmé la bonne forme des Cupra TCR de PWR Racing avec le huitième temps, Jean-Karl Vernay (Leopard Racing Team Audi Sport) et Mehdi Bennani (Volkswagen Golf GTI TCR) complétant le top 10.

Vainqueur d'une course de la Race of Slovakia, Frédéric Vervisch s'est classé 12e pour le Comtoyou Team Audi Sport, derrière le héros local Nicky Catsburg. L'autre pilote BRC Hyundai qu'est Norbert Michelisz a fini 13e.

Le leader de la #ROADTOMALAYSIA, Néstor Girolami, a réalisé le 14e chrono sur sa Honda d'ALL-INKL.COM Münnich Motorsport ; son équipier, compatriote et rival dans la course au titre, Esteban Guerrieri, le 16e.

Stars de la Race of Slovakia, les pilotes du Team Mulsanne, Ma Quinghua et Kevin Ceccon, n'ont terminé que 23e et 24e respectivement avec leurs Alfa Romeo Veloce TCR, derrière un autre héros local : Tom Coronel, 21e.

La séance de 30 minutes a été interrompue au drapeau rouge après que Tiago Monteiro est sorti dans un bac à gravier avec sa Honda KCMG. Augusto Farfus était lui aussi sorti un peu plus tôt avec sa Hyundai.

La Course 1 de la WTCR Race of Netherlands débutera à 14h35, heure locale.

