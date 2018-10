Ma Qing Hua est devenu le premier pilote chinois à marquer des points en WTCR – FIA World Touring Car Cup presenté par OSCARO lors de la WTCR Race of China-Wuhan hier.

Ma, originaire de Shanghai, a terminé huitième de la course 2 après qu'un contact dans le premier tour l'a rétrogradé hors de portée d'un podium potentiel, lui qui s'était élancé de la première ligne sur la grille, mais il a été ensuite pénalisé suite à un contact avec Rob Huff, une sanction qu'il l'a repoussé en-dehors du top 10.



Pour autant, Ma n'a pas quitté la WTCR Race of China-Wuhan les mains vides puisqu'il a arraché la septième place lors de la course 3 pour son deuxième meeting seulement en WTCR.



«C'était une bonne journée», a déclaré le pilote Honda du Boutsen Ginion Racing. « Je 'ai accédé à la Q2 et j'ai eu un bon rythme dans les deux courses. Je pense que deux points sont une bonne récompense pour l’équipe, qui a fait un travail fantastique ce week-end."



«Nous avions besoin de changer certaines choses avec les réglages pour aujourd’hui, et la Honda était bien meilleure."



«Partant deuxième de la course 2, j'ai été poussé au premier virage et j'ai perdu beaucoup de positions, mais j'ai doublé certaines voitures et j'ai terminé huitième avant la pénalité."



« Aller chercher la 7e place dans la course 2 fut encore mieux. Réaliser cela contre les pilotes du WTCR, qui sont vraiment les meilleurs pilotes de voitures de tourisme du monde, est satisfaisant. "

The post Premiers points en WTCR pour Ma appeared first on FIA WTCR | World Touring Car Cup presented by OSCARO.