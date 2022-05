Presque trois semaines après avoir affronté le circuit urbain de Pau, les pilotes du WTCR - FIA World Touring Car Cup et leurs équipes se préparent à affronter le circuit le plus difficile de la planète, la Nürburgring Nordschleife, du 26 au 28 mai.

Avec une longueur de tour pharamineuse de 25,378 kilomètres, un tracé qui s'apparente à un tour de montagnes russes à grande vitesse, une ligne droite de 2860 mètres de long et un cadre forestier avec une météo potentiellement changeante, la Nürburgring Nordschleife constitue le test ultime pour le pilote et la machine.



Paradis des amateurs de sensations fortes, la Nürburgring Nordschleife fait partie du calendrier WTCR depuis le lancement de la série en 2018. Elle accueille le deuxième événement de ce qui s'avère déjà être une course au titre très ouverte avec pas moins de 16 vainqueurs de courses WTCR en action.



Néstor Girolamiest le #FollowTheLeader de Goodyear [leader du championnat] après sa pole position et sa victoire dans la course 1 lors de l'ouverture de la saison, la WTCR Clean Fuels for All Race of France plus tôt ce mois-ci. La star argentine au volant d'une Honda, qui pilote pour l'équipe allemande ALL-INKL.COM Münnich Motorsport, aborde le deuxième week-end de la saison en sachant qu'aucun pilote n'a été plus rapide que lui sur la Nordschleife du Nürburgring lors d'une épreuve WTCR.



Le pilote de 32 ans, qui possède six points d'avance dans la course au titre après deux courses passionnantes à Pau, explique pourquoi il est si rapide sur le circuit le plus difficile du monde.



"C'est un circuit sur lequel j'aime toujours piloter car il exige tout du pilote",a déclaré Girolami, basé en Italie."Je ne dirais pas que j'ai beaucoup d'expérience là-bas, mais c'est juste que mon feeling avec la piste est vraiment bon. J'ai le feeling pendant le tour tellement je suis en contact avec la piste. C'est très important d'être en confiance sur la Nordschleife pour faire un bon temps au tour. Je me sens également en confiance avec la voiture et cela m'a permis de toujours me battre pour la pole."



Les compatriotes légendaires de Girolami, Juan Manuel Fangio (1954, 1956 et 1957) et Carlos Reutemann (1975) ayant tous deux remporté le Grand Prix d'Allemagne sur la Nordschleife du Nürburgring, le pilote équipé de Goodyear est plus que conscient de l'attachement que le circuit a pour son pays natal.



"Quand on sait que ces deux légendes ont gagné là-bas, c'est quelque chose de spécial et, bien sûr, il y a eu la victoire de la Torino [en 1969]",a déclaré Girolami."Quand j'étais en pole position là-bas avec Esteban [Guerrieri en 2020], les gens en Argentine étaient super motivés pour voir cette course parce que nous nous souvenons toujours de la victoire de la Torino."



"C'était un moment tellement spécial pour le sport automobile en Argentine cette victoire et les fans suivent toujours les histoires de la Nordschleife et cela me rend toujours si fier de représenter l'Argentine dans l'Enfer vert."



Alors que le chrono de Girolami en 8m51.802s constitue le record du tour sur la Nordschleife, la victoire au Nürburgring lui a échappé jusqu'à présent. De son côté, son coéquipier et compatrioteEsteban Guerrieris'est imposé à deux reprises sur le circuit pour son équipe allemande, ALL-INKL.COM Münnich Motorsport, et son triomphe de 2020 a eu lieu après qu'il a réalisé l'un des dépassements les plus impressionnants de l'histoire du WTCR en dépassant Yvan Muller à l'extérieur du virage Aremberg dans des conditions humides.



Le LIQUI MOLY Team Engstler a également déjà triomphé à domicile en WTCR,Jean-Karl Vernayemmenant Luca Engstler dans un doublé pour l'équipe allemande dans la Course 2 sur la Nordschleife en juin dernier, après que le PortugaisTiago Monteiroa remporté la Course 1 pour ALL-INKL.DE Münnich Motorsport. Monteiro fait désormais partie de l'équipe Engstler équipée de Honda aux côtés de son coéquipier hongroisAttila Tassi.



Le SuédoisThed Björket le FrançaisYvan Muller, qui pilotent respectivement pour Cyan Performance Lynk & Co et Cyan Racing Lynk & Co, ont également gagné par le passé en WTCR sur la Nordschleife, tout commeNobert Michelisz(BRC Hyundai N Squadra Corse) et le coéquipier et neveu de Muller,Yann Ehrlacher, double vainqueur du titre WTCR et actuel roi du WTCR.



L'EspagnolMikel Azcona(BRC Hyundai N Squadra Corse) est toujours à la recherche de son premier succès sur la Nordschleife, mais il abordera la WTCR Race of Germany sur une bonne note après avoir remporté la deuxième course à Pau, où le ChinoisMa Qing Huaet l'UruguayenSantiago Urrutiasont également montés sur le podium.



HUFF CONSERVE SON AVANTAGE DANS LE TROPHÉE WTCR



Rob Huff, vainqueur du Championnat du monde des voitures de tourisme de la FIA 2012, est en tête du classement provisoire du Trophée WTCR après deux courses pour Zengő Motorsport. La catégorie pour les coureurs indépendants sans soutien financier d'un constructeur, a été introduite en 2020 et compteJean-Karl VernayetGilles Magnuscomme ses lauréats. Huff a remporté la catégorie dans la course 2 de la WTCR Clean Fuels for All Race of France après que Mehdi Bennani a triomphé dans la manche d'ouverture pour Comtoyou Team Audi Sport.



Cliquez ICI pour le classement provisoire du Trophée WTCR.



UN GRAND WEEK-END POUR CORONEL... MAIS MOINS QUE D'HABITUDE



Tom Coronelse concentrera pleinement le WTCR avec Comtoyou DHL Team Audi Sport après avoir confirmé qu'il ne participera pas à la 50e édition de l'ADAC TotalEnergies 24H Nürburgring, qui suivra la WTCR Race of Germany le week-end prochain. Le Néerlandais Coronel est un habitué des courses diurnes et nocturnes, mais cette année, un engagement professionnel dans le cadre du Grand Prix de Monaco a empêché l'expert de la Nordschleife de faire une nouvelle apparition sur cette épreuve qu'il chérit.



LES ESSENTIELS DE LA WTCR RACE OF GERMANY



Manches :3 et 4 sur 20

Date :26-28 mai

Lieu :Nürburgring Nordschleife

Lieu :Otto-Flimm-Straße, 53520 Nürburg, Allemagne

Longueur de la piste :25,378 kilomètres

Distance de la course 1 :3 tours (76,134 kilomètres)

Distance de la course 2 :3 tours (76,134 kilomètres)

Record du tour en qualification WTCR :Néstor Girolami (Honda Civic Type R TCR)

8m51.802s (171.7kph), 24/09/20

Record du tour en course WTCR :Jean-Karl Vernay (Hyundai Elantra N TCR)

8m53.608s (171.2kph), 05/06/21



Horaires :

Jeudi 26 mai :

14h30-15h10 : Essais libres 1 (en direct sur Facebook, YouTube, Eurosport Player)

19h00-19h40 : Essais libres 2 (en direct sur Facebook, YouTube, Eurosport Player)



Vendredi 27 mai :

13h00-13h40 : Qualifications (en direct sur Eurosport Player et les diffuseurs du monde entier)*.



Samedi 28 mai :

10h00 : Course 1 (3 tours, 76,134 km) En direct sur Eurosport Player et les diffuseurs du monde entier.

10h40 : Podium de la course 1

12h35 : Course 2 (3 tours, 76,134 km) En direct sur Eurosport Player et les diffuseurs du monde entier

13h15 : Podium de la course 2



*Le flux de commentaires est disponible sur FIAWTCR.com, les détails complets de la diffusion seront disponibles ICI à partir de la semaine prochaine.



LE FORMAT DE LA COURSE WTCR D'ALLEMAGNE EXPLIQUÉ



Les 25,378 km de la Nürburgring Nordschleife ne permettent pas de réaliser les trois phases de qualification du WTCR. Une séance de 40 minutes est donc prévue, les cinq pilotes les plus rapides marquant des points sur un barème de10-8-6-4-2.



Auparavant, la course à grille partiellement inversée, les pilotes de la course 1 s'aligneront en fonction des résultats des qualifications. Les sept premiers à l'arrivée obtiendront plus de points que précédemment, les pilotes marquant des points comme suit :1er = 30 points ; 2e = 23 ; 3e = 19 ; 4e = 16 ; 5e = 14 ; 6e = 12 ; 7e = 10 ; 8e = 8 ; 9e = 7 ; 10e = 6 ; 11e = 5 ; 12e = 4 ; 13e = 3 ; 14e = 2 ; 15e = 1.



La course 2 devient la course à grille partiellement inversée pour 2022. Cela signifie que le pilote qui se qualifie P10 part en pole position, le neuvième pilote le plus rapide s'alignant en deuxième position et ainsi de suite. Les positions 11 et suivantes sont basées sur les résultats des qualifications. Les points sont attribués comme suit :1er = 25 points ; 2e = 20 ; 3e = 16 ; 4e = 13 ; 5e = 11 ; 6e = 10 ; 7e = 9 ; 8e = 8 ; 9e = 7 ; 10e = 6 ; 11e = 5 ; 12e = 4 ; 13e = 3 ; 14e = 2 ; 15e = 1.



LE SAVIEZ-VOUS ?



*Les distances des courses WTCR ont été modifiées pour 2022, la course 1 étant prévue pour 30 minutes + 1 tour et la course 2 pour 25 minutes + 1 tour. Cependant, au WTCR Race of Germany, les deux courses sont prévues pour 3 tours en raison de la longueur de la piste de 25,378 kilomètres.

*Esteban Guerrieriest le pilote le plus titré du WTCR en termes de victoires de course, le pilote Honda ayant triomphé 10 fois pour ALL-INKL.COM Münnich Motorsport.

*Douze pilotes ont remporté des courses WTCR au cours d'une saison 2021 très ouverte, les cinq marques de courses clients ayant gagné plus d'une fois.

*Yann Ehrlacherest le seul double vainqueur du titre WTCR. Son oncle et coéquipier de Cyan Racing Lynk & Co,Yvan Muller, a quant à lui remporté quatre fois le championnat du monde des voitures de tourisme de la FIA.

*La Honda Civic Type R Limited Edition devient la voiture de sécurité officielle du WTCR pour une troisième saison.

