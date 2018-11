Présentation de course : La pression monte avant Macao pour la finale du WTCR OSCARO #SeasonShowdown

Sept pilotes espéreront coiffer le premier titre de l'histoire du WTCR - FIA World Touring Car Cup présenté par OSCARO alors que le championnat s'apprête à vivre son meeting final dans les rues de Macao, du 15 au 18 novembre.

Gabriele Tarquinimène les opérations avant ce dernier meeting au volant de sa Hyundai i30 N TCR du BRC Racing Team. Mais avec 79 points séparant les sept premiers et 87 points à marquer potentiellement lors des trois manches qui font partie du programme de la Suncity Group Guia Race, l'ordre pourrait être chamboulé sur une piste qui offre la compétition en ville la plus ultime depuis 65 ans.



Le Circuito da Guia de Macao, long de 620 km, associe des virages sinueux et des passages étroits à de longues lignes droites à hautes vitesses, ainsi que des changements de dénivelé conséquents, pour constituer l’un des circuits urbains les plus exigeants et spectaculaires de la planète.



Des courses de voitures de tourisme ont lieu dans cette région administrative spéciale de la République populaire de Chine depuis plus d'un demi-siècle. La célèbre Guia Race a été lancée pour la première fois en 1972. Après avoir accueilli le WTCC dans ses rues en novembre dernier à l'occasion de l'avant-dernier meeting de la campagne 2017, oùRob Huff a décroché une neuvième victoire, Macau accueille la finale de la saison WTCR OSCARO à laquelle participent 31 pilotes - représentant sept marques au travers de leurs divisions compétition client.



Sept pilotes parés pour le #SeasonShowdown

Alors que Gabriele Tarquini est tient l'avantage dans la course au titre avec 39 points d'avance sur un autre pilote évoluant sur Hyundai,Yvan Muller, l'expérimenté pilote Italien n'a pas l'intention de se reposer sur ses lauriers, alors que cinq autres rivaux ayant tous une chance mathématique de devenir le premier champion WTCR OSCARO.



"Je mène ce championnat depuis la première course", a déclaré le pilote âgé de 56 ans, qui est également en quête d'une première victoire à Macao. «Je suis le gars le plus âgé avec tout le monde derrière moi. Je vais me battre très fort pour remporter ce titre, mais Macao est une loterie et nous savons que c’est très difficile. ”



Le Français Muller, le pilote le plus titré de l'histoire du supertourisme mondial avec quatre titres FIA, a déclaré: «Nous avons peut-être perdu le championnat, mais tout est possible. Tant que ce n’est pas mathématiquement terminé, Il ne faut jamais abandonner. Macao est Macao et il y a beaucoup de points [à prendre]. ”



Le SuédoisThed Björk, champion du monde FIA ​​de tourisme en 2017, compte 14 points de retard sur Muller, son coéquipier de l'équipe YMR, le pilote espagnolPepe Oriola, sur une Cupra du Team OSCARO by Campos Racing, pointant à 11 points derrière le Scandinave.



Jean-Karl Vernay(Audi Sport Leopard Lukoil Team) est cinquième du classement, avec 11 points de retard sur Oriola et 75 points derrière Tarquini.Esteban Guerrieri(ALL-INKL.COM Münnich Motorsport Honda) etNorbert Michelisz(BRC Racing Team) complètent la liste des sept prétendants au titre, à 78 et 79 points respectivement de Tarquini.



Bien que les sept poursuivants aient déjà couru sur le Circuito da Guia, seuls Muller et Michelisz ont gagné à Macao, Michelisz ayant remporté les lauriers lors de la course Guia en 2010. Avec des chances de titre qui restent minimes, le Hongrois utilisera ce triomphe comme un apport positif. "Je ne suis pas dans la meilleure position, mais à Macao, tout peut arriver", a-t-il déclaré.



Les Sept Magniques en un coup d'œil:

Gabriele Tarquini (Italie, BRC Racing Team):Première position, 291 points

Yvan Muller (France, YMR):Deuxième, 252 points

Thed Björk (Suède, YMR):Troisième, 238 points

Pepe Oriola (Espagne, Team OSCARO de Campos Racing):quatrième, 227 points

Esteban Guerrieri (Argentine, ALL-INKL.COM Münnich Motorsport):Sixième, 213 points

Norbert Michelisz (BRC Racing Team):septième, 212 points



Les points sont distribués comme suit :

Race 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 SQ 5 4 3 2 1 0 0 0 0 0 R1 27 20 17 14 12 10 8 6 4 2 R2 25 18 15 12 10 8 6 4 2 1 R3 30 23 19 16 13 10 7 4 2 1

Légende: Q2 = Seconde Qualification ; C1 = Course 1; C2 = Course 2; C3 = Course 3



Les concurrents sur Hyundai se disputent le titre par équipes

C’est une course à deux pour la bataille de la WTCR – FIA World Touring Car Cup presenté par OSCARO pour les équipes avec huit points séparant les deux premiers. Le BRC Racing Team est en tête grâce aux efforts combinés de ses pilotes équipés de Hyundai, Norbert Michelisz et Gabriele Tarquini, suivis de la structure YMR d’Yvan Muller. Muller est sorti de sa retraite pour conduire l’une de ses deux Hyundai i30 N TCR aux côtés de Thed Björk. YMR a remporté sept courses contre six pour l'équipe BRC.



Couto, vainqueur du GP de Macao, à la tête des wildcards

Le pilote local André Couto, qui a remporté le Grand Prix de Formule 3 à Macao en 2000, est l’un des six pilotes wildcard qui seront en action lors de la WTCR Race of Macau. Ancien pilote de voitures de tourisme mondial, Couto a été nominé par le promoteur duTCR China - à l'invitation du promoteur du WTCR, Eurosport Events - pour cette course en ville en tant que représentant du MacPro Racing Team. Filipe de Souza, Lo Kai Fung, Lam Kam San, Kevin Wing Kin Tse et Rui Valente ont été parmi les nombreux pilotes à postuler auprès de la fédération de Macao, l'AAMC, pour participer aux trois courses du WTCR OSCARO, qui composent la légendaire Suncity Group Macau Guia Race. À la suite d’un processus d’évaluation rigoureux, ils ont été sélectionnés et leur inscription sur la liste des concurrents, de même que Couto, a été approuvée par la FIA. Cliquez ici pour en savoir plus.



La nouvelle ère monte en puissance

Avec un cahier des charges conçu pour faire la part belle à de belles competitions, une grille fournie comptant des pilotes vedettes et sept marques clientes, le décor est planté pour une épreuve passionnante à Macao avec la Coupe du Monde FIA ​​de Formule 3 et la Coupe du Monde FIA ​​GT également au programme. Le WTCR - le nouveau nom du Championnat du monde de voitures de tourisme FIA WTCC depuis 2018 - propose trois courses par week-end, et deux luttes pour la DHL Pole Position Award puisque l'on compte cette année non plus une seule, mais deux séances qualificatives. On retrouve également le TAG Heuer Most Valuable Driver, qui récompense le coureur ayant marqué le plus de points en un week-end, ainsi que le TAG Heuer Best Lap Trophy. Outre la couverture télévisée mondiale en direct, la course 1 sera retransmise en direct dans certains pays sur Facebook et sur wtcr.oscaro.com – le site Web du partenaire partenaire de la série WTCR et leader mondial de la vente en ligne de pièces automobile de rechange d'origine.



Cinq pilotes à suivre

1 Kevin Ceccon:L'Italien Ceccon a remporté sa victoire WTCR à Suzuka, et se montre performant sur les circuits en ville, comme l'attestent ses performances à Wuhan - mais également à Monaco lors de ses années en monoplace.

2 André Couto:Pilote victorieux non seulement à Macao, mais aussi sur d'autres circuits en voitures de tourisme, le héros local pourrait être outsider pour les premiers rangs.

3 Denis Dupont:Le jeune pilote soutenu par la fédération belge de sport automobile a livré ses meilleures performances de la saison dans les rues de Wuhan, ce qui lui a donné une solide réputation pour les courses en ville.

4 Yann Ehrlacher:Après avoir vécu une série difficile, le neveu d’Yvan Muller sera déterminé à retrouver la forme qui avait fait de lui un prétendant au titre en début de saison.

5 Filipe Souza:L'un des six wildcards, le pilote macanais Souza avait l'habitude de se rendre sur le Circuito da Guia. Il est maintenant établi comme un coureur de voitures de tourisme performant et compétitif.



Horaires provisoires :

Jeudi 15 novembre :Essais Libres 1: 09h05-09h35; Essais Libres 2: 13h30-14h00

Vendredi 16 novembre :Première qualification : 08h50-09h30; SecondeQualification Q1:13h35-14h05; Seconde Qualification Q2: 14h10

14h25; Seconde Qualification Q3: 14h35-14h50

Samedi 17 novembre :Course 1: 14h25 (8 tours)

Dimanche 18 novembre :Course 2: 08h20 (8 tours); Course 3: 11h00 (11 tours)

The post Présentation de course : La pression monte avant Macao pour la finale du WTCR OSCARO #SeasonShowdown appeared first on FIA WTCR | World Touring Car Cup presented by OSCARO.