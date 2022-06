Les espoirs de victoires hongroises en WTCR - FIA World Touring Car Cup reposeront sur les épaules de trois pilotes vedettes locales, alors que la série se produit ce week-end sur le Hungaroring (11 t 12 juin).

Les espoirs de succès hongrois dans la WTCR - FIA World Touring Car Cup reposeront sur les épaules de trois pilotes vedettes à l'occasion de l'étape du Hungaroring le week-end prochain (11-12 juin)., le roi du WTCR 2019, rejoint les talents en deveniretpour emmener les espoirs de victoires magyars sur le circuit de 4,381 kilomètres, construit à l'époque pour le Grand Prix de Hongrie 1986, et pilier du WTCR depuis le lancement de la série en 2018., 37 ans, est l'aîné du trio, mais sa vitesse et sa motivation n'ont jamais été remis en question., 24 ans, s'était préparé à une saison sans volant jusqu'à ce qu'un appel téléphonique de, le renommé promoteur de talents hongrois et patron d'équipe qui a permis à Michelisz de percer en 2005, lui offre un accord de dernière minute pour participer à une saison complète en WTCR pour la première fois., quant à lui, est le plus jeune du groupe, bien qu'il ne soit que de deux ans le cadet de Nagy.Comme Michelisz, Tassi est un vainqueur de course WTCR et compte même une victoire sur le Hungaroring sur son CV. Mais leurs tentatives respectives d'améliorer leur score de victoire en WTCR ont été contrariées lors de la course d'ouverture de la saison, la WTCR Clean Fuels for All Race of France, le mois dernier, lorsqu'ils sont entrés en collision sur la première ligne quelques mètres après le départ de la course 2.Tassi, qui pilote une Honda Civic Type R TCR pour le LIQUI MOLY Team Engstler, a déclaré à propos de l'incident :Pilote de la BRC Hyundai N Squadra Corse, Michelisz, n'a pas hésité à admettre sa responsabilité dans cet incident 100% hongrois, ajoutant :Pour son rôle dans l'incident, Michelisz s'alignera pour la course 1 sur le Hungaroring avec une pénalité de six places sur la grille. D'ordinaire, c'est plutôt un handicap, mais le pilote de la Hyundai Elantra N TCR Michelisz tient à rester positif.Nagy n'a pas encore transformé son potentiel et sa pointe de vitesse indéniable en victoire en WTCR, mais il s'en est approché lorsqu'il a pris part à une course de championnat en Hongrie en tant que wildcard en 2018. À l'époque, Nagy a mis la pression sur son coéquipier actuel Rob Huff pour la première place, pour finalement prendre la deuxième place sous les couleurs de l'équipe M1RA, qui a en fait été cofondée par Michelisz.a déclaré Nagy, dont les premières visites au Hungaroring étaient en tant que fan dans les tribunes., vainqueur du Championnat du monde des voitures de tourisme de la FIA en 2012, est en tête du classement provisoire du Trophée WTCR pour le compte de l'équipe locale Zengő Motorsport. La catégorie pour les coureurs indépendants sans soutien financier d'un constructeur, a été introduite en 2020 et compteetpour lauréats. Huff a remporté la catégorie dans la course 2 de la WTCR Clean Fuels for All Race of France après quea triomphé dans la manche d'ouverture pour Comtoyou Team Audi Sport. Cliquez ICI pour le classement du WTCR Trophy.Le WTCR, qui est diffusé dans plus de 185 pays, constitue l'élite des courses de voitures de tourisme et se situe au sommet de l'échelle de la catégorie TCR. Issu du championnat du monde des voitures de tourisme de la FIA, le WTCR est administré par la FIA et promu par Discovery Sports Events.Cinq marques automobiles, Audi, CUPRA, Honda, Hyundai et Lynk & Co, sont représentées par l'intermédiaire de leurs départements de course clients, tandis que huit équipes, utilisant toutes des pneus Goodyear et du carburant durable de la société allemande P1 Racing Fuels, sont en lice pour le titre en FIA World Touring Car en 2022.Outre les titres mondiaux de la FIA pour les pilotes et les équipes, les coureurs indépendants sans soutien financier d'un constructeur peuvent prétendre au WTCR Trophy. Par ailleurs, un système de balance de performances permet de maintenir des conditions de concurrence équitables. La puissance du moteur est plafonnée à 360 ch et la vitesse peut atteindre 260 km/heure.Le Goodyear #FollowTheLeader [leader du championnat] reconnaît le pilote en tête du classement après chaque séance de qualification ou course. Il porte la veste Goodyear #FollowTheLeader et la bande jaune Goodyear #FollowTheLeader sur le pare-brise de sa voiture jusqu'à ce qu'il ne soit plus en tête du classement.5 et 6 sur 2011 et 12 juinHungaroringLieu : 2146 Mogyoród, Versenypálya 0222/2/3/6, Hongrie4,381 kilomètres30 minutes + 1 tour25 minutes + 1 tourRob Huff (CUPRA Leon Competición)1m51.528s (141.4 km/h), 21/08/21Norbert Michelisz (Hyundai i30 N TCR)1m53.620s (138.8 km/h), 18/10/20Situé à moins de 20 kilomètres au nord-est de Budapest, le Hungaroring est célèbre pour avoir accueilli le premier grand prix de Formule 1 derrière l'ancien rideau de fer en 1986. Toujours présent au calendrier de la F1 depuis, le Hungaroring est également devenu un lieu populaire pour les courses de World Touring Car, notamment depuis l'émergence de Norbert Michelisz en tant que héros local et surtout après sa victoire de la pole à l'arrivée en 2015. Resurfacé pour 2016, avec des bordures reprofilées, le circuit mêle virages serrés et balayages rapides, tandis que son emplacement dans la vallée permet une descente initiale avant une remontée vers le virage 4 à grande vitesse.Essais libres 1 (en direct sur Facebook, YouTube, Eurosport Player)Essais libres 2 (en direct sur Facebook, YouTube, Eurosport Player)Qualifications Q1 (En direct sur Eurosport Player et autres diffuseurs dans le monde)Qualifications Q2 (En direct sur Eurosport Player et d'autres diffuseurs dans le monde)Qualifications Q3 (En direct sur Eurosport Player et d'autres diffuseurs dans le monde)Course 1 (30 minutes+1 tour) (En direct sur Eurosport Player et autres diffuseurs dans le monde)12h00 (environ) : Podium de la course 1Course 2 (25 minutes+1 tour) (En direct sur Eurosport Player et autres diffuseurs dans le monde)Podium de la course 2Comment regarder ? Tous les détails seront bientôt disponibles sur : https://www.fiawtcr.com/watch-us/ Gilles Magnus (BEL) Audi RS 3 LMSSantiago Urrutia (URY) Lynk & Co 03 TCREsteban Guerrieri (ARG) Honda Civic Type R TCRYann Ehrlacher (FRA) Lynk & Co 03 TCREsteban Guerrieri (ARG) Honda Civic Type R TCRNéstor Girolami (ARG) Honda Civic Type R TCRNéstor Girolami (ARG) Honda Civic Type R TCRGabriele Tarquini (ITA) Hyundai i30 N TCRYann Ehrlacher (FRA) Honda Civic Type R TCRRob Huff (GBR) Volkswagen Polo GTI TCRGabriele Tarquini (ITA) Hyundai i30 N TCR#5 Norbert Michelisz (HUN) BRC Hyundai N Squadra Corse, Hyundai Elantra N TCR#n°9 Attila Tasi (HUN) LIQUI MOLY Team Engstler, Honda Civic Type R TCR#11 Thed Björk (SWE) Cyan Performance Lynk & Co, Lynk & Co 03 TCR#12 Santiago Urrutia (URY) Cyan Performance Lynk & Co, Lynk & Co 03 TCR#16 Gilles Magnus (BEL) Comtoyou Team Audi Sport, Audi RS 3 LMS#17 Nathanaël Berthon (FRA) Comtoyou DHL Team Audi Sport, Audi RS 3 LMS#18 Tiago Monteiro (PRT) LIQUI MOLY Team Engstler, Honda Civic Type R TCR#25 Mehdi Bennani (MAR) Comtoyou Team Audi Sport, Audi RS 3 LMS#29 Néstor Girolami (ARG) ALL-INKL.COM Münnich Motorsport, Honda Civic Type R TCR#33 Tom Coronel (NLD) Comtoyou DHL Team Audi Sport, Audi RS 3 LMS#55 Ma Qing Hua (CHN) Cyan Racing Lynk & Co, Lynk & Co 03 TCR#68 Yann Ehrlacherr (FRA) Cyan Performance Lynk & Co, Lynk & Co 03 TCR#79 Rob Huff (GBR) Zengő Motorsport, CUPRA Leon Competición#86 Esteban Guerrieri (ARG) ALL-INKL.COM Münnich Motorsport, Honda Civic Type R TCR#96 Mikel Azcona (ESP) BRC Hyundai N Squadra Corse, Hyundai Elantra N TCR#99 Dániel Nagy (HUN) Zengő Motorsport, CUPRA Leon Competición#100 Yvan Muller (FRA) Cyan Racing Lynk & Co, Lynk & Co 03 TCRLe format d'élimination des qualifications en trois phases (Q1, Q2, Q3) reste inchangé, mais la manière dont les points sont attribués est entièrement nouvelle pour 2022.À partir de cette année, les cinq pilotes les plus rapides lors des qualifications, quel que soit le moment où ils réalisent leur meilleur tour ou qu'ils passent en Q3 ou non, seront récompensés par des points sur une échelle de 10-8-6-4-2.Ce changement encouragera les pilotes à réaliser des chronos rapides dans chaque phase des qualifications et à éviter la tentation d'adopter une approche stratégique en essayant d'obtenir la 10e place en Q2, qui donne droit à la pole position pour la course à grille partiellement inversée.Avant la course à grille partiellement inversée, les pilotes de la Course 1 s'aligneront en fonction des résultats combinés des qualifications et s'affronteront pendant 30 minutes plus un tour (35 minutes plus un tour sur circuit routier en cas de déploiement de la voiture de sécurité). Les sept premiers à l'arrivée obtiendront plus de points que précédemment, les pilotes étant notés comme suit :La course 2 devient la course à grille partiellement inversée sur une durée de 25 minutes plus un tour (ou 30 minutes plus un tour s'il y a une intervention de la voiture de sécurité sur une piste de rue). Les points seront attribués comme suit :La grille de départ de la course 1 sera déterminée par les résultats finaux de la Q3 (positions 1-5) et de la Q2 (positions 6-12) pour les 12 premières positions sur la grille. Les résultats de la Q1 détermineront le reste de la grille de la Course 1.Pour la Course 2, les positions 1 à 10 de la grille seront occupées par les 10 premières voitures selon les résultats finaux combinés des qualifications, mais dans l'ordre inverse. Les positions 11 et 12 seront occupées par les voitures de la Q2 qui ne sont pas dans l'ordre inverse. Le reste de la grille de départ sera déterminé par les résultats de la Q1 à partir des positions 13 et suivantes.La course 1 se déroulera sur 30 minutes plus un tour et la course 2 sur 25 minutes plus un tour. Pour les courses en ville, si la voiture de sécurité est déployée, la course 1 sera automatiquement prolongée à 35 minutes plus un tour, et la course 2 à 30 minutes plus un tour. L'objectif est d'allonger la durée de chaque course de deux tours afin d'offrir aux concurrents un temps de piste plus précieux.La possibilité de ravitaillement en carburant, de réparation et de changement de configuration entre les courses a été portée à un minimum de 60 minutes, contre 20 auparavant. Cette augmentation donnera aux équipes plus d'opportunités pour réparer les dommages de la course 1 d'une manière moins intense ou pour changer les réglages qui pourraient améliorer les performances de la voiture pour la course 2 et augmenter les chances de gagner.Avec plus de temps pour préparer les voitures pour la deuxième course du week-end, les pilotes seront plus enclins à se donner à fond dans la course 1, l'objectif étant d'améliorer la course.Les règles de compensation de poids ont été révisées et simplifiées pour 2022. Toutes les voitures porteront zéro kilogramme de poids de compensation lors du premier événement de la saison. Lors du deuxième événement, le poids de compensation de chaque modèle sera basé sur le meilleur temps de qualification obtenu lors de l'événement précédent. À partir du troisième événement, le poids de compensation sera basé sur le meilleur temps de qualification réalisé lors de l'un des deux événements précédents, plutôt que sur la moyenne des deux meilleurs temps au tour sur trois événements, comme c'était le cas en 2021. Cela signifie que le poids de compensation sera plus rapide à mettre à jour et donc plus réactif.En outre, le poids de compensation maximum a été réduit de 60 à 40 kilogrammes pour éviter des contrastes importants de performances d'une course à l'autre et donc rendre les niveaux de performance de chaque marque encore plus proches. Les mêmes principes de poids de compensation s'appliquent aux inscriptions course par course.*Les distances des courses WTCR ont été modifiées pour 2022, la course 1 étant prévue pour 30 minutes + 1 tour et la course 2 pour 25 minutes + 1 tour.*Esteban Guerrieri est le pilote le plus titré du WTCR en termes de victoires de course, le pilote Honda ayant triomphé 10 fois pour ALL-INKL.COM Münnich Motorsport.*Douze pilotes ont remporté des courses WTCR au cours d'une saison 2021 très ouverte, les cinq marques de courses clients ayant gagné plus d'une fois.*Yann Ehrlacher est le seul double vainqueur du titre WTCR. Son oncle et coéquipier de Cyan Racing Lynk & Co, Yvan Muller, a quant à lui remporté quatre fois le championnat du monde des voitures de tourisme de la FIA.*La Honda Civic Type R Limited Edition est la voiture de sécurité officielle du WTCR pour une troisième saison.Goodyear #FollowTheLeader : Néstor Girolami, 49 points2 Mikel Azcona, 43 points3 Esteban Guerrieri, 42 points4 Santiago Urrutia, 36 points5 Ma Qing Hua, 30 points1 ALL-INKL.COM Münnich Motorsport, 91 points2 Cyan Racing Lynk & Co, 51 points3 BRC Hyundai N Squadra Corse, 504 Cyan Performance Lynk & Co, 435 Comtoyou Team Audi Sport, 341 Rob Huff, 17 points2 Tom Coronel, 133 Dániel Nagy, 124 Mehdi Bennani, 11Cliquez ICI pour voir le classement provisoire complet