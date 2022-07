La WTCR - FIA World Touring Car Cup se dirige vers un territoire inconnu du 22 au 24 juillet, alors que Vallelunga accueillera pour la première fois la WTCR Race of Italy.

Mais si le WTCR est nouveau sur ce site au nord de Rome, Vallelunga fait partie de la culture du sport automobile italien, le circuit ayant été le théâtre de nombreuses batailles de voitures de tourisme célèbres au début des années 1990.



En utilisant le tracé international historique de 3,228 kilomètres de l'Autodromo Vallelunga Piero Taruffi, les fans auront une vue imprenable sur l'action grâce à la tribune géante située sur la ligne droite de départ et d'arrivée qui offre une vue sur une grande partie du circuit.



Avec la Coupe du monde FIA ETCR eTouring Car du promoteur du WTCR, Discovery Sports Events, en tête d'affiche, les spectateurs auront de quoi se divertir, et l'accès au site sera gratuit.



Inauguré en 1951, l'Autodromo Vallelunga Piero Taruffi est nommé en l'honneur du célèbre pilote italien habitué des Mille Miglia, qui était l'ingénieur principal de la conception du circuit. Il a accueilli des compétitions internationales et nationales au cours du dernier demi-siècle, notamment l'événement inaugural de l'ETCR en juin de l'année dernière et les premiers Jeux du sport automobile de la FIA en octobre, qui comprenaient la Touring Car Cup, composée de deux courses pour les voitures TCR.



COMMENT UN ANCIEN ROI DU WTCR AIDE LE GOODYEAR #FOLLOWTHELEADER, AZCONA



Le WTCR fait route vers l'Italie avec une course au titre très serrée, après la récente étape portugaise sur le circuit urbain de Vila Real. Après avoir gagné trois fois en 2022, l'EspagnolMikel Azconaest le #FollowTheLeader de Goodyear avec 16 points d'avance au championnat. Au volant d'une Hyundai Elantra TCR de l'équipe italienne BRC Racing Team, Azcona peut compter sur sa connaissance de Vallelunga.



"A Vallelunga, je n'ai piloté qu'une seule fois, l'année dernière en ETCR, donc j'ai de très bons souvenirs", a déclaré le jeune homme de 26 ans."J'aime le circuit et pour les voitures TCR, il est parfaitement adapté. Quand vous êtes en tête [du classement], c'est toujours bon. Pour Vallelunga, cela nous donne un petit avantage mais tout ne peut pas arriver en un week-end. Nous devons juste continuer à suivre cette ligne avec de bons résultats, un bon feeling avec la voiture, et une bonne ambiance de travail avec l'équipe et tout le monde."



Azcona a remplacéGabriele Tarquiniaux côtés deNorbert Micheliszdans le line-up de chez BRC pour 2022 après que le légendaire pilote italien a stoppé la compétition à plein temps à la fin de la saison dernière, après une carrière étincelante dont le premier titre WTCR en 2018. Il est désormais directeur d'équipe chez BRC, basé à Cherasco.



"Mikel est très rapide et a probablement fait le meilleur début de saison qu'il y ait eu",a déclaré Tarquini."J'ai poussé Hyundai vers Mikel parce que je lui fais confiance, je courais contre lui et je sais qu'il est l'un des meilleurs pilotes, j'ai donc poussé très fort pour avoir Mikel dans l'équipe, même si je ne savais pas alors que je travaillerai avec l'équipe. Bien sûr, si je peux lui dire quelque chose de mon expérience, je le ferai mais, pour être honnête, il n'a pas besoin de beaucoup de soutien de ma part car il est génial."



L'opinion de Tarquini sur Azcona n'a pas toujours été aussi positive, cependant, le duo étant tous deux connus pour leur vitesse mais leur style de conduite combatif."Le premier contact avec Mikel n'a pas été très bon parce que nous nous sommes accrochés ensemble en Hongrie [en 2019] bien que cela fasse partie du jeu et que dans cette catégorie au début, il est très facile d'avoir des contacts. Mais je me souviens de ma dernière victoire [en WTCR] l'année dernière à Aragon. Il m'a suivi pendant toute la course, il a très bien piloté et a été un adversaire très difficile pour moi."



Ayant eu 60 ans en mars, Tarquini aurait pu se contenter d'une retraite plus détendue après une carrière qui a débuté en 1974, mais il a trouvé l'opportunité de passer à la gestion d'équipe trop tentante pour la refuser."Pour être honnête, rien n'est plus excitant que de conduire, mais ce nouveau travail, faire partie de l'équipe, essayer de transférer ma longue expérience... à part le pilote, la deuxième meilleure place dans l'équipe est le travail que je fais maintenant."



Azcona est l'un des cinq pilotes à avoir remporté des courses WTCR en 2022 et devanceSantiago Urrutia(Cyan Performance Lynk & Co) et le champion en titre du WTCRYann Ehrlacher(Cyan Racing Lynk & Co) au classement provisoire. Urrutia,Néstor Girolami(ALL-INKL.COM Münnich Motorsport),Rob Huff(Zengő Motorsport) etGilles Magnus(Comtoyou Team Audi Sport) se sont également imposés en 2022, soulignant ainsi la nature très ouverte du WTCR.

