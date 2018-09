PRESENTATION DE COURSE : UN DOUBLE RENDEZ-VOUS PERCUTANT QUI S’ANNONCE EN CHINE POUR LES PILOTES DU

Le WTCR – FIA World Touring Car Cup présenté par OSCARO sera de retour en piste en Chine la semaine prochaine avec la première partie d'un double rendez-vous qui pourrait commencer à dessiner l'issue de la bataille pour le titre de la première saison de la série, qui a jusqu'ici vu onze vainqueurs différents sur les 18 courses disputées.

Gabriele Tarquini compte trois points d'avance sur son compatriote Yvan Muller, lui-même suivi par Norbert Michelisz, Yann Ehrlacher et Jean-Karl Vernay. Cependant, avec 12 courses sur quatre week-ends restants, tous les pilotes qui seront en action sur la piste du Ningbo International Speedpark du 28 au 30 septembre auront une chance mathématique au championnat, soulignant le caractère très ouvert de la première saison du WTCR OSCARO.



Pas une, mais deux épreuves : le WTCR va faire le doublé en Chine

La course WTCR de China-Ningbo sera suivie une semaine plus tard par la course WTCR de China-Wuhan. Surnommé le «Detroit de Chine», Wuhan est un important centre de production automobile et se prépare à accueillir pour la première fois une course automobile de championnat mondial. Alors que Ningbo est un circuit de course spécialement conçu pour accueillir ce genre d'épreuve, Wuhan offre une perspective plus intrigante. Sur ce parcours urbain temporaire bâti autour du complexe sportif du stade de la ville, Rob Huff est le seul habitué du WTCR OSCARO à avoir une expérience du circuit, même si son tracé a été rallongé cette année, ce qui rendra ce week-end passionnant.



Ma peut-il faire des miracles à domicile ?

Ma Qing Hua, le premier pilote chinois à remporter une course de championnat du monde FIA, se prépare pour ses débuts en WTCR – FIA World Touring Car Cup présenté par OSCARO à Ningbo. Le pilote de 30 ans, originaire de Shanghai, a été appelé pour piloter un Honda Civic Type R TCR du Boutsen Ginion Racing à la place du jeune Benjamin Lessennes. Ma sera également en action lors de la course WTCR de Chine-Wuhan une semaine plus tard et devrait être un concurrent pour les places d'honneurs.



Scheider prêt pour ses débuts en WTCR, Ceccon de retour

L’Allemand Timo Scheider, deux fois champion du DTM, fera sa première apparition en WTCR OSCARO en Chine après avoir été enrôlé par l'équipe ALL-INKL.COM Münnich Motorsport pour piloter sa troisième Honda Civic Type R TCR dans les courses asiatiques. De son côté, après avoir impressionné l'équipe Mulsanne avec des points décroché en WTCR OSCARO à ses débuts en Slovaquie cet été, le jeune espoir italien Kevin Ceccon continuera à être associé à Fabrizio Giovanardi pour le reste de la saison sur une Alfa Romeo Giulietta TCR by Romeo Ferraris.



Une nouvelle ère qui ne cesse de se développer

Avec un cahier des charges conçu pour promouvoir le dépassement à chaque virage, une grille comptant quatre champions du monde et une foule de pilotes titrés en voitures de tourisme nationales et internationales, une abondance de jeunes stars aux côtés d'anciens pilotes, le décor est prêt pour une double course chinoise excitante. Le WTCR - le nouveau nom du Championnat du monde des voitures de tourisme de la FIA à partir de 2018 - présente trois courses par week-end, et deux tentatives pour décocher la DHL Pole Position Award car il y a cette année non plus une seule mais deux séances qualificatives. On retrouve aussi le trophée TAG Heuer Most Valuable Driver, qui récompense le pilote ayant marqué le plus grand nombre de points pendant le week-end, ainsi que le TAG Heuer Best Lap Trophy. En plus de la couverture télévisée mondiale en direct, la course 1 est diffusée en direct dans certains pays sur Facebook et sur wtcr.oscaro.com – le site Web du partenaire titre de la série WTCR et premier détaillant en ligne de pièces de rechange automobiles originales.



Ningbo en 100 mots :Située à Chunxiao dans le développement côtier de Beilun près de Ningbo, ville portuaire et industrielle de plus de sept millions d'habitants en pleine expansion, dans la province du Zhejiang, la piste a été inaugurée en octobre 2017 pour la WTCC Race of China après plus d'une année de travaux de construction pour un coût de 950 millions CNY (122 millions d’euros). Environ 500 personnes ont participé à la transformation de ce qui était une carrière désaffectée en un lieu ultramoderne, construit selon les normes FIA et FIM de catégorie 2. Il tourne dans le sens contraire des aiguilles d'une montre, mesure entre 12 et 18 mètres de largeur et comporte 21 tours.



Wuhan en 100 mots :Le WTCR OSCARO visitera le plus grand marché automobile de la planète, pas une mais deux fois en 2018, Wuhan succédant à Ningbo dans le cadre du doublé chinois. La difficile piste urbaine est un élément majeur du calendrier du Championnat de Chine de voitures de tourisme et est adjacente à un complexe sportif majeur. Capitale de la province du Hubei et à 900 kilomètres à l'est de Shanghai, sur les rives du fleuve Yangtsé, Wuhan est un important centre de transport et industriel. Il abrite plusieurs usines de fabrication de voitures, notamment Honda, Hyundai et Peugeot, ainsi qu’une population en expansion de plus de 15 millions de personnes.



Horaires clés



WTCR RACE OF CHINA-NINGBO

28 septembre : Essais Libres 1: 12h40-13h10; Essais Libres 2: 15h20-15h50

29 Septembre : Qualifications 1 : 11h00-11h30 ; Course 1 : 15h30 (13 tours)

30 Septembre : Seconde qualification Q1: 09h00-09h20 ; seconde qualification Q2: 09h25-09h35; seconde qualification Q3 : 09h40 (départ de la première voiture); Course 2 : 14h20 (13 tours); Course 3 : 15h40 (16 tours)



WTCR RACE OF CHINA-WUHAN

5 octobre : Essais libres 1: 13h00-13h30; Essais libres 2: 15h30-16h00

6 Octobre : Première qualification : 10h30-11h10 ; Course 1: 16h00 (18 tours)

7 Octobre: Seconde qualification Q1: 09h00-09h30; Seconde qualification Q2: 09h35-09h50; Seconde qualification Q3 : 10h00 (départ première voiture); Course 2: 15h45 (18 tours); Course 3: 17h05 (21 tours)



Qui est sur la grille ?

Champions WTCC :Thed Björk, Rob Huff, Yvan Muller, Gabriele Tarquini

Vainqueurs WTCC Trophy :Mehdi Bennani, Tom Coronel, Norbert Michelisz

Vainqueurs de courses en WTCC :Yann Ehrlacher, Esteban Guerrieri, Ma Qing Hua, Pepe Oriola

Champions British Touring Car :Fabrizio Giovanardi, Gordon Shedden

Champion DTM :Timo Scheider

Vainqueurs de titre en TCR :Aurélien Comte, Jean-Karl Vernay

Jeunes espoirs:Kevin Ceccon, Denis Dupont, John Filippi, Mato Homola, Norbert Nagy, Aurélien Panis, Zsolt Szabó

Pilotes internationaux :Nathanaël Berthon, Frédéric Vervisch

