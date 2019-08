Jack Keithley mène au classement de l'Esports WTCR OSCARO de RaceRoom avant la deuxième épreuve du Championnat Multijoueur 2019, bien que son avantage en tête ait été réduit.

Le Britannique Keithley, dans une Audi Williams Esports, a reçu une pénalité de 20 points pour une collision avec Redoine Messaoud (France) lors de l'épreuve d'ouverture sur le Hungaroring virtuel le week-end dernier.



Il compte toujours cependant 17 points d'avance sur le champion en titre Bence Bánki (Slovaquie), alors que Bánki entend bien revenir dans la course lors de la seconde manche disputée dimanche soir, ce dernier ayant montré son niveau de compétitivité en se montrant le plus rapide des qualifications.



Gergo Baldi (Hongrie) s'est classé deuxième, mais il ne faudra pas sous-estimer les CUPRA des Allemands Julian Kunze, Nikodem Wisniewski (Pologne) et Tim Jarschel (Allemagne), qui ont tous montré un rythme impressionnant.



Le streaming en direct commence à 17h45 CET le dimanche avec les courses du serveur 2 qui seront suivies par les courses du serveur 1 à partir de 19h30 CET. James Kirk et Robert Wiesenmüller feront leurs commentaires d'experts habituels.



Comment regarder?

YouTube:https://www.youtube.com/watch?v=nlKiJ0MhZJY

Facebook:https://www.facebook.com/WorldTouringCarCup/

RaceRoom’s Twitch channel:https://www.twitch.tv/raceroomracingexperience/

The post Présentation : Keithley devance le héros local Banki sur la manche Esports WTCR OSCARO du Slovakia Ring appeared first on FIA WTCR | World Touring Car Cup presented by OSCARO.