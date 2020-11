Alors que le WTCR – FIA World Touring Car Cup 2020 s'est joué le week-end dernier au MotorLand Aragón en faveur de Yann Ehrlacher, les projecteurs sont désormais braqués sur la version virtuelle de la série avec deux sites encore à dompter, la Nürburgring Nordschleife (22 novembre) et le Circuit Zolder (29 novembre).



Keithley de l'équipe Williams Esports, le plus rapide pour le retour du WTCR

Jack Keithley (Williams Esports) a réalisé le meilleur temps des pré-qualifications sur la Nordschleife avec un chrono de 8m48.200s -, soit 0,4s plus rapide que son plus proche rival - à bord d'un CUPRA Leon Competición numérique. Le Britannique, qui a été finaliste du WTCR Esports en 2019, fera sa première apparition de la saison après avoir terminé deuxième du DTM Esports.



Sa performance met également fin à la série de meilleurs temps consécutifs de Bence Bánki en préqualification, bien que le Slovaque Bánki (Red Bull Racing Esports), actuellement deuxième du classement du championnat Esports WTCR, ait une fois de plus dépassé son plus proche rival pour le titre, Gergo Baldi (M1RA Esports).



Bánki s'est classé troisième, tandis que le Hongrois Baldi a pris la huitième place. Et avec seulement 20 points séparant les deux pilotes, et six courses restantes, le championnat est loin d'être décidé.



Toute l'action en direct dimanche

Les trois courses du serveur principal du WTCR d'Esports seront diffusées en direct dimanche à partir de 19h00 CET sur la pageFacebookdu WTCR, ainsi que sur les chaînesYouTubeetTwitchde RaceRoom.



James Kirk et Robert Wiesenmüller apporteront leurs commentaires d'experts sur le flux en langue anglaise, tandis que Thomas Bienert et Sebastian Gerhart feront de même sur la version allemande.



Comment regarder ?



Facebook (GB):https://www.facebook.com/WorldTouringCarCup



YouTube (GB):https://www.youtube.com/watch?v=8-igCjdNUPc



YouTube (ALL):https://www.youtube.com/watch?v=5QzUzITGaKw



Twitch (GB):https://www.twitch.tv/raceroomracingexperience